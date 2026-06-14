PP de Cangas y AV califican de «éxito democrático» que la secretaria fuerce a tratar en asamblea la ordenaza que recoge las multas del servicio de basura

El PP de Cangas y Alternativa dos Veciños (AV) reaccionaron al informe de la secretaria de la Mancomunidade do Morrazo, que estima sus alegaciones y obliga al gobierno del órgano supramunicipal —BNG, PSOE y EU— a llevar a la asamblea de todos los concejales la tramitación de la ordenanza reguladora del servicio de recogida de basura. La norma había sido aprobada inicialmente solo por la junta de gobierno.

El PP celebró la postura de la técnica como un «éxito democrático», al considerar que confirma que el tripartito «no puede saltarse a la asamblea para aprobar una norma que afecta directamente a los bolsillos y a las obligaciones de los vecinos». La formación alude a que el texto contempla sanciones de hasta 2.000 euros por infracciones leves, como no separar correctamente los residuos para su reciclaje o depositar la basura fuera del horario establecido. Ante esta nueva situación, la portavoz del PP cangués, Dolores Hermelo, exige «que se abra un proceso de diálogo con colectivos vecinales, sociales y sectoriales, así como con las formaciones, con el objetivo de diseñar esta ordenanza desde el consenso y no desde la imposición».

Desde AV, la edil canguesa Victoria Portas, interpreta lo ocurrido como una «victoria técnica de los vecinos». Portas insiste en que el tripartito «intentó validar, sin pasar por el órgano de representación de todos los concejales, una norma que impone multas». «Intentaron un atajo para evitar el debate democrático», sostiene.

Pese a este cambio de rumbo en la tramitación de las alegaciones, Portas reclama un «reinicio real de todo el proceso», acompañado de una campaña informativa «parroquia por parroquia» y de la eliminación de las cláusulas que, a su juicio, situarían a los vecinos «en una situación de inseguridad jurídica». En concreto, la exalcaldesa advierte de que la ordenanza en tramitación contempla «un doble castigo», ya que, según afirma, «presenta el compostaje como bonificable, pero lo convierte en obligatorio bajo amenaza de multa». También cuestiona la «inviabilidad técnica» de la norma por falta de medios de control. La edil de AV sostiene además que resulta imposible exigir la separación de la fracción orgánica «con 42 contenedores marrones para más de 57.000 habitantes» y califica el régimen sancionador de la ordenanza como una medida con «afán recaudatorio».

El acceso a la playa de Castiñeiras amanece lleno de basura

Quejas de vecinos de O Hío (Cangas) y bañistas por el hecho de que el acceso a la playa de Castiñeiras, en el lugar de Pinténs, amaneciese este domingo repleta de basura. Concretamente algunos incívicos de entre la alta cantidad de bañistas de este sábado, dejaron sus bolsas con residuos en la zona en la que se encontraba el chiringuito. La excusa de los que ensucian los arenales es que carecen de papeleras y contenedores. Los vecinos se quejan de que en lugar de llevarse la basura en sus coches para arrojar las bolsas en un contenedor debidamente, algunos de los bañistas optaron por abandonarla directamente en la playa. La acción de las gaviotas no hizo más que empeorar la situación. Hay que recordar que este sábado fue el primer gran día de playa en O Morrazo de la campaña de 2026 con una muy alta presencia de personas en casi todas las zonas de baño.