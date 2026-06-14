Inclusión
Aspamsim lleva la ciencia al auditorio
El colectivo de personas con discapacidad intelectual de O Morrazo celebró este sábado su siempre esperado festival anual. Exploraron, con humor, desde experimentos científicos hasta la alimentación saludable
El buen humor y la ciencia se conjugaron en una nueva edición del festival anual de la asociación de familiares de personas con discapacidad intelectual de O Morrazo, Aspamsim. En el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, los usuarios de este colectivo se convirtieron nuevamente en actores para representar el espectáculo ConCiencia. Esta edición nació ante el objetivo de «despertar conciencia científica, medioambiental, artística y social de nuestros usuarios durante todo el curso», explican desde Aspamsim.
El primer número se centró en la alimentación, y los actores representaron un supermercado en el que se vendían productos saludables.
Después llegó el turno de los experimentos científicos que se pondrán en práctica sobre el escenario, para acabar representando un congreso de científicos que debaten sobre un eclipse total de sol, recuperando un tema muy de actualidad ante el eclipse que se verá desde Galicia el próximo 12 de agosto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
- Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
- Una mujer de Vilanova de Arousa busca en Cangas a la familia de la hija que su abuelo tuvo fuera del matrimonio
- Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
- Voluntarios retiran más 600 kilos de residuos de los fondos marinos en la playa de Pescadoira y en la Illa de Ons
- El vino moañés «Raigames» se alza con otra medalla y lograr el Oro en Bruselas
- La basura de la «casa Diógenes» en la que falleció una mujer de Moaña inunda el patio de una vecina hasta la ventana