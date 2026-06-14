Aspamsim lleva la ciencia al auditorio

El buen humor y la ciencia se conjugaron en una nueva edición del festival anual de la asociación de familiares de personas con discapacidad intelectual de O Morrazo, Aspamsim. En el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, los usuarios de este colectivo se convirtieron nuevamente en actores para representar el espectáculo ConCiencia. Esta edición nació ante el objetivo de «despertar conciencia científica, medioambiental, artística y social de nuestros usuarios durante todo el curso», explican desde Aspamsim.

El primer número se centró en la alimentación, y los actores representaron un supermercado en el que se vendían productos saludables.

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El público, en un momento de la presentación del festival. | GONZALO NÚÑEZ

Después llegó el turno de los experimentos científicos que se pondrán en práctica sobre el escenario, para acabar representando un congreso de científicos que debaten sobre un eclipse total de sol, recuperando un tema muy de actualidad ante el eclipse que se verá desde Galicia el próximo 12 de agosto.