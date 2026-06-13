La Plataforma Defensa da Sanidade de Moaña llama a participar en la manifestación del domingo: "No vamos a renunciar a nuestro PAC"

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública llama a los moañeses a manifestarse en la marcha de este domingo a las 11.00 horas para exigir la vuelta a la villa del Punto de Atención Continuada (PAC). Considera la solución para la atención urgente las 24 horas de la Xunta «un sucedáneo». La manifestación saldrá de la rotonda del Portal do Almacén y concluirá ante la nueva dotación de Sisalde.

El colectivo insiste en criticar que el PAC siga «secuestrado en Cangas». Alega que la nueva ambulancia no puede sustituir a las urgencias «pues no cuenta con equipo médico completo y no resuelve las carencias sanitarias del municipio». «No vamos a renunciar al PAC que teníamos hasta 2020", insiste. La protesta, convocada por la Mesa da Sanidade de Moaña, estará de nuevo encabezada en gran parte por el gobierno local (BNG) y se suma a las más de 200 semanas de concentraciones con la misma demanda.

Noticias relacionadas

Defensa da Sanidade llama "de forma urgente a familias, jóvenes y mayores para que sumen su voz este domingo". Conscientes de que "los vecinos son la herramienta más fuerte que tenemos para frenar las intenciones de la Xunta de recotar servicios sanitarios en Moaña", dice, aguardan "una respuesta firme por parte del pueblo para exigir unas condiciones justas y un servicio médico de urgencias digno para todos".