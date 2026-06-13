Jornada profesional
Los topógrafos gallegos se citan en Aldán para ver "más allá de las olas"
La delegación gallega del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica se reunió este sábado en la parroquia canguesa. El día de confraternidad estuvo repleto de homenajes y contó con la intervención del capitán de corbeta José Luis Martín Rojas.
La Delegación Territorial de Galicia del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica celebró este sábado su jornada de confraternidad en la Casa Xestadelo, en Aldán, en una iniciativa impulsada por la delegada territorial, Iria Malvido.
El encuentro contó con la participación especial del capitán de corbeta José Luis Martín Rojas, que impartió una conferencia sobre la navegación en la Armada Española y la especialidad de Hidrografía. Su intervención despertó un notable interés entre los asistentes por la estrecha relación entre la cartografía marina y la terrestre.
Durante su discurso de apertura, Malvido destacó que «los ingenieros geomáticos y topógrafos compartimos una obsesión común: la precisión en la medida, el rigor geométrico y la pasión por plasmar la verdad del territorio en un mapa». Sin embargo, añadió, «a menudo nos olvidamos de que el territorio no se acaba donde rompen las olas. Existe otra cartografía, la del relieve invisible que se oculta bajo el agua», un ámbito que definió como «un desafío técnico y científico impresionante».
La delegada agradeció al capitán de corbeta su presencia y el tiempo dedicado a «compartir su experiencia y conocimiento», y le hizo entrega de un obsequio en nombre de la Delegación Territorial.
La comida sirvió también para rendir homenaje, en la parte más emotiva de la jornada, a dos compañeros con más de 50 años de trayectoria en el sector, a quienes Malvido describió como «historia viva de nuestra profesión». El primer reconocimiento fue para Luis Mendoza, colegiado número 493, quien, entre otras responsabilidades, fue jefe del Observatorio Geofísico de Santiago. El segundo homenaje recayó en Modesto García, colegiado número 641, natural de Dumbría y condecorado por su trayectoria con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica.
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