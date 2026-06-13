Un premio nacional para el proyecto del colegio Sagrada Familia de Aldán contra los vertidos a la ría

La preocupación por los recurrentes episodios de vertidos y contaminación en la ría de Aldán fue el estímulo que impulsó a seis alumnos de 4.º de ESO del colegio CPR Sagrada Familia a elaborar un ambicioso proyecto técnico y científico. La iniciativa, denominada Smart EDAR, busca mejorar el sistema de depuración de aguas.

Los estudiantes, que cursan la materia de Tecnología bajo la coordinación de la profesora Elena Fraga, ya habían triunfado en la fase regional de las Olimpiadas de Telecomunicaciones. Ahora, su proyecto acaba de lograr también uno de los cuatro premios de la categoría de ESO a nivel nacional.

Así lo confirmaron esta semana de forma telemática desde los IV Teleco Games. Los jóvenes recogerán el galardón el próximo 3 de julio en una entrega de premios que se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid. Para alcanzar esta distinción, tuvieron que defender su proyecto en la fase estatal, celebrada online el pasado 21 de mayo. El fallo del jurado fue recibido con enorme orgullo en el colegio y con gran satisfacción por parte de los autores del trabajo.

El jurado valoró el prototipo diseñado por los alumnos, que simula una depuradora capaz de ajustar automáticamente sus ciclos de tratamiento en función del caudal de entrada. De este modo, el sistema reduce el riesgo de vertidos durante episodios de lluvias intensas y optimiza la depuración en condiciones normales. La propuesta incorpora sensores, comunicación por radio, monitorización en tiempo real mediante IoT y elementos de ciberseguridad.

Una charla con la Plataforma Augas Limpas, que trabaja desde hace años para poner fin a la contaminación de la ría de Aldán, permitió al grupo analizar el funcionamiento de las depuradoras actuales y plantear una alternativa. El problema de los vertidos no afecta solo al medio ambiente y al turismo, sino que también compromete sectores clave para la economía de esta parroquia, como el marisqueo.

Los jóvenes y su profesora siguieron en directo el anuncio de los ganadores y, según trasladan desde el centro, “no pudieron contener la alegría y saltaron de emoción al ver el nombre del Sagrada Familia”. El colegio de Aldán destaca el orgullo que supone que “un centro tan pequeño como el nuestro pueda lograr un galardón a nivel nacional compitiendo contra tantos rivales”.

Los estudiantes que hicieron posible este proyecto galardonado son Daniel Hermelo, Lucas Sotelo, Amaia Hermelo, Simón Hernández, Adrián Centrón y Alexia Díaz de la Campa.