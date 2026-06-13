El parque de bomberos suma su segundo día cerrado y tiene que venir una dotación de O Porriño a un incendio al lado de la base de O Morrazo

El parque comarcal de bomberos de O Morrazo suma su segundo día consecutivo cerrado, una circunstancia que este sábado coincidió con un incendio en la planta baja de una vivienda situada a apenas dos minutos de la base. Sin embargo, el cierre del parque obligó a movilizar a los bomberos de O Porriño, que necesitaron alrededor de tres cuartos de hora para llegar al lugar del suceso. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales y se consiguieron limitar los desperfectos a la planta baja del inmueble.

El lugar del incendio, en una vivienda de A Portela, en Bueu. / Fdv

La alerta saltó poco después de las 8.30 horas de este sábado, en una casa situada en el lugar de A Portela, en Bueu. El propietario del inmueble llamó directamente al parque, que se encuentra a muy escasa distancia. Justo en ese momento estaba en las instalaciones el bombero que estuvo de servicio desde las 9.00 horas del viernes a las 9.00 horas de hoy y que llegaba desde Vilagarcía, a donde fue destinado por el consorcio provincial para realizar su turno. Las fuentes sindicales explican que el viernes solo había una persona operativa y hoy sábado dos. Esto obliga a desplazar a los agentes a otros parques porque por motivos de seguridad las dotaciones mínimas de intervención deben estar compuestas por tres integrantes.

Ante esta situación se movilizó a la dotación de O Porriño, que acudió con un vehículo de primera intervención y un camión nodriza cargado de agua. El fuego se concentraba en la planta baja de la vivienda, donde había diversa maquinaria agrícola y productos del campo, como espigas de maíz. Lo más preocupante era la presencia de un depósito de gasóleo y fue necesario contener el derrame de combustible. Afortunadamente se consiguieron limitar los daños, en parte gracias a la rápida actuación del propietario y de los vecinos del entorno que lograron controlar el fuego mientras no llegaban los bomberos. Un operativo en el que participó también la Policía Local de Bueu.

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Este nuevo incidente, que además coincide con una alerta por calor, vuelve a provocar las críticas desde las centrales sindicales a la gestión del consorcio provincial de bomberos de Pontevedra. «Estamos hablando de un incendio que estaba a apenas dos minutos del parque de O Morrazo [en el polígono de Castiñeiras] y fue necesario movilizar a la dotación de O Porriño, que tuvo que dejar desatendida su zona. Cada uno de los parques tiene asignadas áreas muy extensas y al final no se consigue atender bien ni el ámbito propio ni el que se le asigna a mayores», denuncian. A ello hay que unir el tiempo de respuesta hasta llegar al lugar del suceso. «No venimos en turismos, sino con camiones cargados de agua y con mucho peso y la velocidad no es la misma», concluyen.