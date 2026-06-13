O Rompeolas
La música familiar llena A Xunqueira
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A Xunqueira acogió ayer el Festichío!. El festival de fin de curso del programa Rechouchíos. Actuaron Xarope Tulú y María Faltri. No faltaron los juegos populares para cantar y bailar en familia.
Meira contiene sus ganas de San Juan
La hoguera de San Juan en la parroquia de Meira es una de las grandes referencias de O Morrazo para una de las noches más mágicas del año. A falta de solo 10 días para el gran evento, y por primera vez en mucho tiempo, los vecinos todavía no acumularon leña y otros elementos de madera para la pira. La razón es que el despliegue para el Campeonato de España de Traineras de este fin de semana les obliga a tener paciencia, pues no pueden ocupar los accesos a Samertolaméu.
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