La música familiar llena A Xunqueira

A Xunqueira acogió ayer el Festichío!. El festival de fin de curso del programa Rechouchíos. Actuaron Xarope Tulú y María Faltri. No faltaron los juegos populares para cantar y bailar en familia.

Meira contiene sus ganas de San Juan

La hoguera de San Juan en la parroquia de Meira es una de las grandes referencias de O Morrazo para una de las noches más mágicas del año. A falta de solo 10 días para el gran evento, y por primera vez en mucho tiempo, los vecinos todavía no acumularon leña y otros elementos de madera para la pira. La razón es que el despliegue para el Campeonato de España de Traineras de este fin de semana les obliga a tener paciencia, pues no pueden ocupar los accesos a Samertolaméu.