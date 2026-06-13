Las mejores notas de la PAU en O Morrazo: «Eran más duras las pruebas del instituto»

La inmensa mayoría de los alumnos de O Morrazo que participaron este año en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) consiguió superar los exámenes. En concreto, el 96,17% de los 235 estudiantes de Bachillerato presentados por centros públicos de Cangas, Moaña y Bueu aprobó la prueba, 226 en total. Más allá del alto porcentaje de aprobados, los resultados conocidos esta semana permiten poner nombre a algunos de los estudiantes más destacados de esta promoción. La mayoría coincide en que el nivel no fue tan exigente como aguardaban. «Los exámenes de la PAU fueron bastante asequibles. Algunos, incluso, más fáciles que los que tuvimos que hacer durante el curso. A mí el único que me costó un poco más fue el de Matemáticas», explica la canguesa Sofía Ferrer, alumna del IES Rodeira, que obtuvo una media de 12,380.

Ferrer reconoce que 2.º de Bachillerato fue «un curso bastante duro». «Desde el inicio, los profesores te mencionan la PAU y estás siempre pensando en que necesitas una nota», señala. Recuerda que los días previos a los exámenes decisivos estaba «bastante nerviosa y asustada», porque era «el momento» que llevaba esperando todo el curso. «Pero cuando haces el primer examen te tranquilizas», añade.

La joven de Cangas quiere estudiar Psicología, una decisión que tomó este mismo curso. «Siempre me gustó el mundo de la empresa y el marketing, pero fui a Canadá, cursé una asignatura de Psicología y descubrí un mundo nuevo que me gustaba más que la empresa. Me encantaría ser psicóloga y ayudar a los demás», cuenta. A los futuros examinados les aconseja preparar «buenos resúmenes orientados al modelo de examen», además de cuidar «la organización, la tranquilidad y el descanso».

Inés Pereira-Alumna del IES A Paralaia con una nota media de 13,416. / | FdV

«Tengo claro, desde el pasado verano, que quiero estudiar Filología Clásica»

Su compañero de instituto, Xoán Brun, obtuvo una nota media de 12,592. También considera que, «nalgúns aspectos relacionados con Física e Matemáticas, as probas da PAU foron máis sinxelas que as realizadas durante o curso». Su objetivo es cursar el grado de Física. Para alcanzar una nota tan alta siguió una rutina clara: «Estudei polas mañás as materias que precisaban memorizar e pola tarde as que requirían exercicios mecánicos. Todo isto interrompido por descansos, para non saturar a mente».

Física es también la carrera que va a estudiar, en Santiago de Compostela, Xavier Riobó, alumno del IES As Barxas de Moaña. Su nota final, incluyendo la PAU y el Bachillerato, es de 13,34 sobre 14. «Me pareció, en general, que los exámenes tenían un nivel algo más bajo que los que hacíamos en el instituto», apunta, en la misma línea que sus compañeros.

Xavier Riobó-Alumno del IES As Barxas con una nota media de 13,34. / Gonzalo Núñez

«Siempre me incliné por la Física o las Matemáticas; me gustan las ciencias»

Riobó reconoce que las materias a las que más respeto les tenía eran Lengua Castellana e Historia. «Son exámenes de escribir mucho y a mí no se me dan bien. Me gustan más los de ciencias», explica. Aun así, logró un ocho en Historia y un meritorio 9,25 en Lengua. «Fue el primer examen e iba un poco más asustado», recuerda.

El estudiante moañés explica que «siempre» tuvo en mente estudiar Física o Matemáticas y que finalmente tuvo que decidirse por una de las dos opciones. Sobre su futuro profesional, admite que todavía no lo tiene claro. «No me importaría ser profesor», desvela.

Sofía Ferrer-Alumna del IES Rodeira con 12,380 de nota media / | FdV

«En Canadá descubrí que me gustaría ser psicóloga y poder ayudar a los demás»

También de Moaña es Inés Pereira, del IES A Paralaia y que logró una sobresaliente media de 13,416. «El primer día estábamos un poco nerviosos, pero a partir de ahí bien. Me sobró tiempo en la mayoría de los exámenes», señala. Su futuro académico pasa por la Filología Clásica, una vocación que tiene clara desde el pasado verano. «Latín y Griego me gustan mucho, incluso en mi tiempo libre», explica. Para conseguir una media tan alta, destaca la importancia de mantener una rutina de estudio, pero también de descansar. En su caso una estrategia para desconectar era tocar la batería.