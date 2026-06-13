Atención sanitaria
Las calles de Moaña acogen este domingo una marcha para exigir el PAC
Integrantes de la Mesa da Sanidade, del gobierno local y el diputado del BNG, Paulo Ríos, reparten octavillas en el mercadillo / O Hío se concentra de nuevo este sábado
Las calles de Moaña acogen la mañana de este domingo la enésima manifestación para exigir el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) a la villa, pues se mantendrá centralizado en Cangas, como está desde marzo de 2020, incluso con la apertura del nuevo centro de salud, que abrirá sus puertas este mismo lunes.
Colectivos que integran la Mesa da Sanidade, representantes del gobierno local (BNG) como la propia alcaldesa, Leticia Santos, y el diputado también del Bloque Paulo Ríos recorrieron el sábado, por segunda vez esta semana, el mercadillo ambulante para repartir octavillas llamando a acudir a una marcha que tiene previsto partir a las 11.00 horas de la rotonda del Portal do Almacén para finalizar precisamente ante la nueva dotación de Sisalde.
Para argumentar la convocatoria desde la Mesa Local da Sanidade recuerdan que se cumplirán 240 semanas consecutivas de protestas y se quejan del modelo de atención 24 horas contemplado por el Sergas. «La realidad es que Moaña seguirá sin contar con un PAC operativo en su centro de salud. El que nos quitaron durante la pandemia sigue sin volver».
Mantienen, desde que iniciaron las protestas, que no reclaman un servicio nuevo «sino que nos devuelvan el que ya era nuestro y que sigue reconocido así en la planificación sanitaria pública».
Más allá de la marcha de este domingo en Moaña a la que asistirá también A Voz da Sanidade de Cangas, ayer los vecinos de O Hío que se concentran cada 15 días para exigir el regreso de su consultorio médico no faltaron a la cita. Se quejan de la unificación de este servicio en la Casa do Mar de la vecina parroquia de Aldán.
Además de mostrar «solidaridad» con la demanda de Moaña, el grupo de concentrados criticó que «según el INE tengamos un médico por cada 204 habitantes, una de las ratios más bajas de España», insistiendo en la tesis de que la administración gallega pretende «enviarnos a la privada en vez de reforzar la pública».
Intervino también el concejal de Urbanismo del gobierno tripartito de Cangas y edil del BNG, Antón Iglesias. Los convocantes se quejaron también de que la Xunta todavía «no nos contestó al escrito entregado en Vigo en la última concentración».
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