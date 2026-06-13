Ocio
La cultura marítima y la música inundarán los astilleros tradicionales moañeses de A Seara
El programa «Moaña Son de Mar» nace con numerosas actividades entre el 26 y el 28 de junio
El entorno de las recuperadas carpinterías de ribeira de A Seara se convertirá en epicentro de la cultura marítima con las jornadas Moaña Son de Mar entre el viernes 26 y el domingo 28. Ocupa en el calendario el hueco que dejó la feria medieval Moaña Antiqua, que este año no se puede celebrar por las obras de humanización en el núcleo histórico de San Martiño.
La propia asociación Moaña Antiqua, así como Devanceiros do Mar y Sueste, colaboran con el Concello en este nuevo evento. El viernes 26 arranca con la presentación del libro «A lei do mar», de Manuel Esteban, a las 20.00 horas.
El sábado 27 , a las 11.00 horas, habrá una navegación del galeón «Eliseo» de Sueste. El máximo es de 25 personas con inscripción previa en la Oficina de Turismo. Después habrá espectáculo de magia con Dani García y a las 18.00 horas un taller de confección de nasas, seguido de uno de navegación a vela y de nudos marineros y un espectáculo de arte en vivo a cargo de Xosé Iglesias. A las 22.00 horas actuará el grupo Mauaré seguido del espectáculo A Queimada, de Troula Animación.
Ya el domingo 28 A Illa dos Ratos organiza una ruta turística sobre los rincones marineros de la villa. Regresa la navegación en embarcaciones tradicionales a las 11.00 horas y a las 23.00 horas Dani García pone en marcha el espectáculo «O Fotógrafo». A las 16.30 horas Devanceiros organiza una muestra de maquetas de radiocontrol. A las 20.00 horas el concierto final será de Andrhrea&The Black Cats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes
- Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
- Una mujer de Vilanova de Arousa busca en Cangas a la familia de la hija que su abuelo tuvo fuera del matrimonio
- Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
- Voluntarios retiran más 600 kilos de residuos de los fondos marinos en la playa de Pescadoira y en la Illa de Ons
- El vino moañés «Raigames» se alza con otra medalla y lograr el Oro en Bruselas
- La basura de la «casa Diógenes» en la que falleció una mujer de Moaña inunda el patio de una vecina hasta la ventana