La cultura marítima y la música inundarán los astilleros tradicionales moañeses de A Seara

El entorno de las recuperadas carpinterías de ribeira de A Seara se convertirá en epicentro de la cultura marítima con las jornadas Moaña Son de Mar entre el viernes 26 y el domingo 28. Ocupa en el calendario el hueco que dejó la feria medieval Moaña Antiqua, que este año no se puede celebrar por las obras de humanización en el núcleo histórico de San Martiño.

La propia asociación Moaña Antiqua, así como Devanceiros do Mar y Sueste, colaboran con el Concello en este nuevo evento. El viernes 26 arranca con la presentación del libro «A lei do mar», de Manuel Esteban, a las 20.00 horas.

El sábado 27 , a las 11.00 horas, habrá una navegación del galeón «Eliseo» de Sueste. El máximo es de 25 personas con inscripción previa en la Oficina de Turismo. Después habrá espectáculo de magia con Dani García y a las 18.00 horas un taller de confección de nasas, seguido de uno de navegación a vela y de nudos marineros y un espectáculo de arte en vivo a cargo de Xosé Iglesias. A las 22.00 horas actuará el grupo Mauaré seguido del espectáculo A Queimada, de Troula Animación.

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Ya el domingo 28 A Illa dos Ratos organiza una ruta turística sobre los rincones marineros de la villa. Regresa la navegación en embarcaciones tradicionales a las 11.00 horas y a las 23.00 horas Dani García pone en marcha el espectáculo «O Fotógrafo». A las 16.30 horas Devanceiros organiza una muestra de maquetas de radiocontrol. A las 20.00 horas el concierto final será de Andrhrea&The Black Cats.