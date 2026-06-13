Cangas se opone a los dos campamentos de turismo en O Hío, respalda las alegaciones vecinales y tiene constancia de un tercer proyecto

El Concello de Cangas trasladará a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático sendos informes urbanísticos negativos relacionados con los dos proyectos de campamentos de turismo rural que se pretenden implantar en O Hío. Un pronunciamiento que se sustenta en que esas dos iniciativas previstas en Pinténs e Igrexario no cumplirían con las exigencias establecidas en la normativa que regula la implantación de estos estableciemientos en terrenos rústicos. A mayores los colectivos vecinales de la parroquia tienen previsto presentar alegaciones, en las que solicitarán que se dicte un informe de impacto ambiental desfavorable y que se proceda al archivo de las actuaciones.

Esta misma semana se celebró en el Concello una reunión entre el grupo de gobierno y las asociaciones de vecinos, que previamente habían trasladado su inquietud por la presión urbanística y paisajística que pueden suponer estos campamentos de turismo. Una preocupación que según el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, se comparte desde el consistorio y por ello ha colaborado activamente con las entidades vecinales aportando toda la información disponible para «fortalecer as súas alegacións» y «defender os intereses da parroquia».

Las iniciativas turísticas emplazadas en Cova das Minas y Monte Coruxo están en fase de evaluación de impacto ambiental, lo que requiere un informe preceptivo por parte del ayuntamiento. Un dictamen de carácter urbanístico en el que los técnicos municipales advierten de que no se han tenido en cuenta los efectos sobre el consumo y abastecimiento de agua. En este sentido, el Concello aporta escritos de la concesionaria municipal del ciclo del agua –UTE Gestión Cangas– en los que se pone de manifiesto «claramente a insuficiencia de recurso hídrico na zona para satisfacer as necesidades de campamento da actividade de campamento de turismo pretendida».

El informe urbanístico aborda además las posibles consecuencias acústicas y de generación de ruido. Al igual que en el punto anterior se reprocha la ausencia de un estudio acústico que avale las afirmaciones de los promotores, al tiempo que desde el Concello entienden que «resulta evidente o incremento de ruidos que se orixinará numnha zona eminentemente residencial pola implantación dunha actividade turística» que significará la presencia continuada de visitantes, personal de los campamentos y un aumento del tránsito de vehículos.

Medidas correctoras y protectoras insuficientes

La conclusión municipal es que las medidas correctoras y protectoras no resultan suficientes, por lo que interesa un informe de evaluación ambiental desfavorable y el archivo del expediente.

Las alegaciones que tienen previsto registrar las asociaciones de vecinos de O Hío recogen los argumentos del Concello de Cangas y añaden consideraciones a mayores. Así, a la hora de abordar el impacto socioeconómico afirman que el análisis presentado es «insuficiente» y presenta «conclusións especulativas». Subrayan que no constan informes sobre la creación efectiva de puestos de trabajo y la calidad de ese empleo.

Una de las preocupaciones más relevantes es el impacto sobre el tráfico y la movilidad en una parroquia que ya en las condiciones actuales sufre una saturación y masificación turística. «O Hío é unha península con vías limitadas e no verán prodúcense retencións severas, emerxencias con dificultades de acceso, non hai aceras nin seguridade peonil e o tráfico triplica ou cuadriplica os tempos de desprazamento», enumeran. Y se quejan de que estudio de impacto ambiental presentado por los promotores «non analiza nada disto, nin achega estudo de mobilidade».

«Trampa» para saltarse la ordenación urbanística

Desde la Concellería de Urbanismo hacen propias las inquietudes vecinales y muestran su preocupación por lo que consideran una «crecente proliferación de proxectos de campamentos turísticos», que se concentran en la parroquia de O Hío. Antón Iglesias es especialmente crítico con la normativa que permite la implantación de este tipo de negocios en suelo rústico. «É unha trampa para saltarse o ordenamento urbanístico municipal e ábrese a veda porque hai moitos sitios susceptibles de acoller este tipo de proxectos. No caso de Cangas estamos a falar do Hío e Aldán, pero é extensivo a todas as Rías Baixas», advierte.

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A este respecto avanza que desde el grupo parlamentario del BNG se prepara una iniciativa para instar a la Xunta a limitar este tipo de establecimientos mediante la declaración de zonas saturadas, en las que no se autorizaría la apertura de nuevos negocios de estas características.