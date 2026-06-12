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La Xunta acelera, con varios camiones, la mudanza de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Moaña que abre sus puertas el lunes

El Sergas avisa con SMS a los 16.000 usuarios de que la atención sanitaria pasa a Sisalde el día 15

Instalación de material en la nueva infraestructura.

Instalación de material en la nueva infraestructura. / Gonzalo Núñez

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Fran G. Sas

Moaña

Los vecinos de Moaña usuarios de la Casa do Mar recibieron este viernes un SMS en el que se les informaba de que, desde el lunes 15 de junio, la actividad sanitaria de la villa quedará centralizada en el nuevo centro de salud de Sisalde, situado en la calle Elisa de la Peña González. El traslado supone un cambio importante en la atención médica del municipio, con la puesta en marcha de una dotación largamente esperada por los moañeses. El nuevo centro es fruto de una inversión de la Xunta de Galicia que, entre las obras y el equipamiento, alcanzó los 9,6 millones de euros.

Tanto este viernes en la Casa do Mar como el lunes en el nuevo centro de salud, la atención médica estará limitada a los casos urgentes, sin consultas ordinarias, por motivos logísticos. La actividad habitual se recuperará el martes.

La Xunta acelera el traslado de toda la sanidad de Moaña al nuevo centro de salud

La Xunta acelera el traslado de toda la sanidad de Moaña al nuevo centro de salud

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La Xunta acelera el traslado de toda la sanidad de Moaña al nuevo centro de salud / Gonzalo Núñez

Precisamente, desde primera hora de este viernes la logística marcó la jornada. Varios camiones se encargaron de trasladar material sanitario, productos de higiene, documentación, archivos y otros elementos, así como parte de los equipos informáticos, desde las instalaciones de la avenida Concepción Arenal hasta la nueva infraestructura de Sisalde. Allí trabajarán desde el lunes hasta 45 profesionales de distintas áreas y departamentos. En total, alrededor de 16.000 usuarios pasarán a tener en Sisalde su centro sanitario de referencia.

TRASLADO MATERIAL CENTRO SALUD SISALDE

Descarga desde uno de los camiones. / Gonzalo Núñez

La Casa do Mar fue vaciándose poco a poco mientras los camiones llegaban a Sisalde para descargar palés con productos que se fueron distribuyendo por las distintas plantas del nuevo edificio. El centro cuenta con unos 3.000 metros cuadrados de superficie útil, lo que supone triplicar las instalaciones de la sanidad pública en la villa.

El lunes deberá estar completado todo el traslado. No será necesario mover mobiliario, ya que el nuevo espacio cuenta con muebles nuevos y con la electrónica necesaria para la atención primaria. La mayor parte de los equipos informáticos también serán nuevos y se estrenarán en el edificio recién construido.

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TRASLADO MATERIAL CENTRO SALUD SISALDE

Un viernes de "mudanzas" / Gonzalo Núñez

Además, el Concello ejecutó los trabajos para señalizar las tres plazas de aparcamiento reservadas al personal sanitario, marcadas con cruces rojas. También se pintaron las dos plazas destinadas a usuarios con movilidad reducida y el cebreado de la curva situada ante la entrada principal del centro. Al final de esa zona estaba previsto, al menos inicialmente, que tuviese su base la nueva ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería, que desde este mismo lunes pasará de prestar servicio durante 12 horas a estar operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

TRASLADO MATERIAL CENTRO SALUD SISALDE

Plazas de estacionamiento reservadas para los sanitarios. / Gonzalo Núñez

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