Música
Silee lanza «Furancho», unha canción que aspira a converterse no tema en galego do verán
O artista de Bueu acaba de superar o medio millón de reproducións en Spotify con «Milajros de Amil»
A tempada de furanchos está a piques de rematar, pero iso non impide que o novo adianto do próximo disco do artista bueués Silee titúlese precisamente «Furancho». Unha canción que desde xa aspira a converterse na canción galega deste verán que xa está a volta da esquina. Un novo single que chega cando «Milajros de Amil» acaba de superar o medio millón de escoitas a través da plataforma Spotify.
«Furancho» é o cuarto adianto do próximo disco de Silee, do que ademais de «Milajros de Amil» xa publicou «Bruxa curuxa» e «Orballo». O artista de Bueu conta que esta nova canción nace da lembranza e quere recordar o verán de 2016, traendo de volta a súa esencia musical e dándolle un lavado de cara máis actual. Nesta ocasión atrévese cun dancehall con toques de reggaetón e trap. En «Furancho» pódense atopar ecos dun dos grandes himnos do dancehall estatal, «Fiebre» de Bad Gyal, e Silee intenta transmitir o calor do verán, as saídas cos amigos e eses «primeiros e sutís» momentos amorosos desta época do ano.
A canción xa se pode escoitar nas principais plataformas dixitais e vén acompañada dun vídeoclip dirixido e realizado por Juan Gómez, que foi gravado en Moaña e no antiguo furancho de Willy, en Bueu. O enfoque deste tema contrasta cos anteriores lanzamentos de Silee, nos que dalgunha maneira se desafogaba sobre o que estaba a vivir musicalmente. Nesta ocasión a letra enfatiza na idea de saír do estudo e gozar da xente que o rodea.
O artista é natural da parroquia de Cela e alí ofrecerá dentro duns días un concerto. Será na Festa de San Xoán que organiza a Xuventude de Cela o vindeiro 23 de xuño no Eirado, cun cartel que inclúe a Silee, Satxa e NoNameDj’s a partir das 22.00 horas.
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