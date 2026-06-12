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Música

Silee lanza «Furancho», unha canción que aspira a converterse no tema en galego do verán

O artista de Bueu acaba de superar o medio millón de reproducións en Spotify con «Milajros de Amil»

Unha imaxe promocional de Silee co seu novo adianto discográfico, titulado «Furancho».

Unha imaxe promocional de Silee co seu novo adianto discográfico, titulado «Furancho». / PlayPlan

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David García

Bueu

A tempada de furanchos está a piques de rematar, pero iso non impide que o novo adianto do próximo disco do artista bueués Silee titúlese precisamente «Furancho». Unha canción que desde xa aspira a converterse na canción galega deste verán que xa está a volta da esquina. Un novo single que chega cando «Milajros de Amil» acaba de superar o medio millón de escoitas a través da plataforma Spotify.

«Furancho» é o cuarto adianto do próximo disco de Silee, do que ademais de «Milajros de Amil» xa publicou «Bruxa curuxa» e «Orballo». O artista de Bueu conta que esta nova canción nace da lembranza e quere recordar o verán de 2016, traendo de volta a súa esencia musical e dándolle un lavado de cara máis actual. Nesta ocasión atrévese cun dancehall con toques de reggaetón e trap. En «Furancho» pódense atopar ecos dun dos grandes himnos do dancehall estatal, «Fiebre» de Bad Gyal, e Silee intenta transmitir o calor do verán, as saídas cos amigos e eses «primeiros e sutís» momentos amorosos desta época do ano.

A canción xa se pode escoitar nas principais plataformas dixitais e vén acompañada dun vídeoclip dirixido e realizado por Juan Gómez, que foi gravado en Moaña e no antiguo furancho de Willy, en Bueu. O enfoque deste tema contrasta cos anteriores lanzamentos de Silee, nos que dalgunha maneira se desafogaba sobre o que estaba a vivir musicalmente. Nesta ocasión a letra enfatiza na idea de saír do estudo e gozar da xente que o rodea.

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O artista é natural da parroquia de Cela e alí ofrecerá dentro duns días un concerto. Será na Festa de San Xoán que organiza a Xuventude de Cela o vindeiro 23 de xuño no Eirado, cun cartel que inclúe a Silee, Satxa e NoNameDj’s a partir das 22.00 horas.

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Silee lanza «Furancho», unha canción que aspira a converterse no tema en galego do verán

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