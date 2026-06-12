La Policía de Bueu denuncia que el Concello le debe 20.000 euros a los agentes y alerta de una desbandada

La plantilla de la Policía Local de Bueu denuncia que el Concello mantiene una deuda de 20.000 euros con los agentes, una cuantía que se debe a diversos conceptos retributivos «legalmente devengados», entre los que se incluyen horas extraordinarias, asistencias a juicios fuera de la jornada laboral o gratificaciones extraordinarias. A través del sindicato CSIF la Policía asegura que desde la Alcaldía se ha instado a reclamar esas cantidades a través de vía judicial en lugar de buscar una «solución dialogada».

Los representantes sindicales aseguran a través de un comunicado público que detrás de esta situación económica hay otro problema «aún más grave», en alusión a la progresiva pérdida de agentes y el «deterioro constante» de la capacidad operativa del servicio. Se refieren a las «numerosas jubilaciones» registradas en el cuerpo durante los últimos años, vacantes que «no solo no se han cubierto, sino que se ha permitido que el número total de efectivos se reduzca de forma continuada». La consecuencia es que en la actualidad la Policía Local de Bueu desempeña «numerosos servicios con un único agente por turno», algo que según los representantes sindicales compromete la seguridad de los policías y «limita de forma evidente la capacidad de respuesta» ante incidencias, emergencias o requerimientos.

Según el CSIF, la «falta de planificación» y la «ausencia de inversión en recursos humanos y materiales» ya tiene consecuencias visibles: dos agentes de reciente incorporación abandonaron el servicio para irse a otros concellos con «mejores condiciones laborales y profesionales», mientras que otros cinco han iniciado los trámites necesarios para abandonar la Policía Local de Bueu.

Las fuentes sindicales insisten en que estas posibles marchas obedecen a la «desmotivación generalizada» por falta de medios, sobrecarga de trabajo, ausencia de incentivos, incumplimientos retributivos y la «sensación de abandono». En este sentido acusan al gobierno local de Bueu de no presentar un plan real para reforzar el servicio y revertir la pérdida de efectivos. De hecho, se quejan de que las últimas medidas adoptadas «se centran en la modificación de turnos de trabajo y en intentos de alteración de los períodos vacacionales». Algo que según los representantes sindicales contribuye a «incrementar el malestar de una plantilla que lleva años sosteniendo el servicio en condiciones cada vez más precarias».

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Desde el CSIF exigen al Concello de Bueu a asumir sus responsabilidades, proceder al abono inmediato de las cantidades adeudadas a la plantilla, adoptar medidas urgentes para reforzar los recursos humanos y poner en marcha una planificación «seria» que garantice la «continuidad y calidad» de un servicio público esencial. «La seguridad de los vecinos y vecinas de Bueu no puede seguir dependiendo de la improvisación, la sobrecarga de trabajo de los agentes y la buena voluntad de una plantilla que lleva demasiado tiempo soportando una situación se ha vuelto insostenible», concluyen.