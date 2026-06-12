Moaña completa la sensorización del saneamiento y el aumento de capacidad de la EDAR sin necesidad de obras y se marca nuevos objetivos como reutilizar el agua depurada y un tanque de tormentas

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Moaña (EDAR) de O Latón, y toda la red de saneamiento municipal han completado la implantación del proyecto europeo Life Reseau, iniciado en septiembre de 2021 con financiación comunitaria y una inversión de casi 2,9 millones de euros. La actuación ha permitido modernizar tanto la depuradora como la red de canalización de aguas residuales, situando a Moaña a la vanguardia de la innovación en el ciclo urbano del agua y avanzando hacia modelos de gestión más eficientes y sostenibles.

La alcaldesa, Leticia Santos; responsables de la empresa concesionaria, Aqualia; y entidades implicadas en el proyecto, como el centro tecnológico ITG, presentaron este viernes los primeros resultados en un acto que contó con la presencia de representantes de Augas de Galicia, de las universidades de Vigo y Santiago, y del colectivo de mariscadoras. Este último es uno de los sectores más interesados en la mejora del saneamiento y en la reducción de los alivios de aguas residuales a la ría.

La regidora avanzó también los próximos objetivos del Concello para seguir adaptando Moaña a retos como el cambio climático, con episodios de lluvias cada vez más intensos, y el crecimiento demográfico. Entre las líneas de trabajo figura la implantación de un sistema que permita reutilizar buena parte del agua depurada, en lugar de devolverla directamente al mar, para usos como el riego o la limpieza.

Representantes de Concello, Aqualia, universidades y Augas de Galicia en la inauguración del proyecto. / Gonzalo Núñez

El Concello también plantea continuar aumentando la capacidad de la depuradora aprovechando el impulso del Life Reseau. Otro de los objetivos es la construcción de un tanque de tormentas que permita almacenar el exceso de agua que entra en la red durante los días de fuertes lluvias y temporales, con el fin de reducir el riesgo de alivios y tratarla cuando la EDAR esté menos saturada.

En cuanto al proyecto ya ejecutado, los técnicos de Aqualia explicaron que la red incorpora más de 50 sensores, herramientas de monitorización y sistemas digitales avanzados capaces de analizar en tiempo real el comportamiento del saneamiento. El análisis de los datos y la aplicación de inteligencia artificial permiten anticipar posibles problemas antes de que se produzcan.

Los nuevos reactores granulares llevan dos años en funcionamiento. / Gonzalo Núñez

La segunda gran innovación, visitada por los asistentes al acto, ha sido la instalación de dos nuevos reactores granulares en una parte del reactor de O Latón que estaba sin utilizar. Estos equipos llevan alrededor de dos años en funcionamiento y permiten incrementar, en muy poco espacio y sin necesidad de nueva obra, la capacidad de tratamiento en unos 2.000 metros cúbicos diarios de media. Hasta ahora, la depuradora, con dos reactores y un decantador, estaba dimensionada para algo más de 8.700 metros cúbicos.

Para lograr esta mejora solo han sido necesarios dos depósitos de 450 metros cúbicos cada uno, en los que se aplica la tecnología AGS (Activated Granular Sludge). Este sistema permite aprovechar mejor el espacio al combinar en un único paso el tratamiento biológico y la decantación secundaria de las aguas residuales que entran en la depuradora, gracias al uso de agregados de microorganismos de mayor tamaño, capaces de sedimentar por sí solos.

Lo que comenzó como un proyecto piloto se consolidará ahora como una infraestructura estable en la EDAR de O Latón. Los técnicos confían, además, en mejorar su eficiencia con la experiencia acumulada durante estos años de funcionamiento. Su buen rendimiento abre la puerta a futuras instalaciones capaces de tratar agua ocupando hasta un 75% menos de espacio.

En la visita participaron también el edil del PP Diego Ríos y los concejales del gobierno local, del BNG, Dolores Chapela y Daniel Costas. La alcaldesa agradeció a Aqualia que eligiese Moaña para impulsar este proyecto pionero y destacó la preocupación del Concello por «incrementar la productividad de nuestras rías», una prioridad que pasa por mejorar la red de saneamiento.

El jefe de producción de Aqualia, David Soneira, reconoció que el litoral de Moaña es «una zona muy sensible por el marisqueo» y puso en valor la coordinación mantenida con el Concello durante todo el proyecto, «desde el kilómetro menos uno».