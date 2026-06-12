Fuego urbano
El incendio de un barco en reparación obliga a intervenir a los bomberos cerca de la gasolinera de Sanchilán, en Moaña
El fuego se decretó a las 00.19 horas y antes de la una de la madrugada estaba controlado
La calurosa noche del jueves para el viernes en O Morrazo deja un incendio, que pudo causar un gran daño al decretarse cerca de la gasolinera de Sanchilán, en Moaña. El aviso del 112 se dio a las 00.19 horas. Los primeros en llegar a la zona fueron los agentes de la Policía Local, quienes comprobaron que un barco que estaba esperando para su reparación en el taller de embarcaciones El Con, al lado de la carretera general PO-313, estaba ardiendo. Al ser de poliéster el humo negro era muy visible.
Sobre la una de la madrugada el fuego estaba ya controlado, al intervenir los Bombeiros do Morrazo, que acudieron a la zona con un camión cisterna y otro de apoyo, por el riesgo que suponía la cercanía de la estación de combustible. También acudieron efectivos de la Guardia Civil. El operativo se pudo desarrollar sin necesidad de cortar el tráfico.
El dueño del taller acudió tras el aviso y señaló desconocer las razones del fuego. La embarcación es de pesca de bajura y de pequeño tamaño. Estaba pendiente de un arreglo en la barandilla y carecía de elementos conectados a la corriente. Los equipos de emergencia están, por lo tanto, investigando las causas y si pudo tratarse de un fuego provocado.
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