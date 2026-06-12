La firma del convenio para la mejora de la carretera de Meiro se retrasa: Diputación y Concello de Bueu acuerdan actualizar los costes para evitar que la obra quede desierta

La firma del convenio entre la Diputación y el Concello de Bueu para acometer la reurbanización y humanización de la carretera provincial de la aldea de Meiro deberá esperar un poco más. La razón es que ese proyecto fue elaborado entre 2021 y 2022 y los técnicos entienden que algunos costes han podido quedar desfasados, por lo que se procederá a una revisión y actualización del presupuesto para evitar que el contrato quede desierto durante la fase de licitación.

Planos de la zona de convivencia del proyecto de la mejora de la carretera de Meiro, en Bueu. / D.P.

Esta circunstancia fue expuesta por la diputada provincial de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, al alcalde de Bueu, Félix Juncal, en una reunión celebrada a instancias del Concello. El presupuesto inicial para esta intervención sobre más de un kilómetro de la EP-1306 era de 606.000 euros (sin contar las expropiaciones de terrenos), de los que la Diputación aportará 424.270 euros, que se correspoden con el 70%, y el ayuntamiento 181.380 euros, que suponen el 30% restante.

En el encuentro celebrado hace unos días desde el departamento de Infraestruturas explicaron que se vieron obligados a revisar otros proyectos que salieron a licitación y que quedaron desiertos porque no se registraban ofertas. Una circunstancia que se atribuye a que se redactaron hace más de dos años y que las circunstancias económicas y geopolíticas han supuesto un incremento en el coste de las materias primas. «Desde a Diputación plantexaron dous escenarios: arriscar e licitar a obra sen esa actualización de prezos ou ben intentar asegurar a viabilidade mediante esa revisión», explica el regidor, que añade que solicitó plazos sobre el tiempo que supondría ese reajuste presupuestario. «O que nos trasladan é que sería cousa dun mes e por iso trasladamos que a mellor opción sería esa para intentar garantir que o contrato non quede deserto», subraya Juncal.

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De momento no se sabe a cuánto ascenderá esa actualización, aunque todo indica que no será inferior a un 20% sobre el presupuesto inicial. El alcalde mantuvo ya una reunión con la directiva de la asociación vecinal A Morada de Meiro para exponerle la nueva situación. Félix Juncal asume que la revisión de los costes significará una mayor aportación municipal, que a mayores ya tenía que hacer frente a otra partida de 22.600 euros para expropiaciones. «Faremos fronte a esa cuantía tal como tiñamos previsto, usando fondos do Patrimonio Municipal do Solo (PMS)», asegura el regidor, que confía en que antes de finalizar el mes de junio la Diputación tenga actualizado el proyecto.