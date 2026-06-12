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Mobiliario urbano

Destrozan la marquesina de la parada de taxis de Moaña

La estructura está acordonada y desplazada. | FARO

La estructura está acordonada y desplazada. | FARO

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Fran G. Sas

Fran G. Sas

Moaña

La marquesina de cristal para esperar a los taxis en la parada reservada para estos vehículos en la avenida Concepción Arenal de Moaña apareció destrozada.

La Policía Local sospecha del choque de un vehículo, al estar la estructura movida. Trata de identificar al autor. Se encuentra acordonada.

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