Mobiliario urbano
Destrozan la marquesina de la parada de taxis de Moaña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Fran G. Sas
Moaña
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
- Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
- El ganador del Premio Johan Carballeira de Poesía renuncia a ser jurado al no aceptarse obras en gallego reintegracionista
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Voluntarios retiran más 600 kilos de residuos de los fondos marinos en la playa de Pescadoira y en la Illa de Ons
- La basura de la «casa Diógenes» en la que falleció una mujer de Moaña inunda el patio de una vecina hasta la ventana