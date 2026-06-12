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Concierto de Fixay y The Blind Path en el pub The Trooper, en Cangas

La banda Fixay, que abrirá la noche de música en The Trooper.

La banda Fixay, que abrirá la noche de música en The Trooper. / Fixay

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R.M.

Cangas

El pub The Trooper programa este sábado una doble sesión musical, con los grupos Fixay y The Blind Path. La noche comenzará con Fixay y su propuesta basada en el grunge y el nugaze, una mezcla de intensidad emocional y atmósferas densas. Un sonido con guitarras cargadas de distorsión y reverberación. Por su parte, The Blind Path apuntan a un sonido más contundente y con un repertorio orientado a la vertiente más moderna, agresiva y técnica del metal.

La apertura de puertas será a las 21.30 horas y las entradas cuestan 7 euros.

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