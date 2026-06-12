Música en directo
Concierto de Fixay y The Blind Path en el pub The Trooper, en Cangas
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R.M.
Cangas
El pub The Trooper programa este sábado una doble sesión musical, con los grupos Fixay y The Blind Path. La noche comenzará con Fixay y su propuesta basada en el grunge y el nugaze, una mezcla de intensidad emocional y atmósferas densas. Un sonido con guitarras cargadas de distorsión y reverberación. Por su parte, The Blind Path apuntan a un sonido más contundente y con un repertorio orientado a la vertiente más moderna, agresiva y técnica del metal.
La apertura de puertas será a las 21.30 horas y las entradas cuestan 7 euros.
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