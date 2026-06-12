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El Concello coloca barreras para evitar el paso de coches en Areamilla

Ordenación del tráfico en las playas de Cangas

Ordenación del tráfico en las playas de Cangas

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Ordenación del tráfico en las playas de Cangas / Fdv

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David García

Cangas

Hace unos días fue en Vilariño y ahora es en Areamilla. La Concellería de Obras e Infraestruturas, que dirige Sagrario Martínez, continúa con los trabajos para colocar una serie de barreras formadas con piedras de gran tamaño para impedir el estacionamiento de coches y caravanas en espacios protegidos o que forman parte del dominio público marítimo-terrestre.

El entorno de Areamilla es especialmente sensible y las piedras que se colocaron son de dimensiones más grandes. Una medida que se adopta después de que el verano pasado se detectase que habían sido desplazadas por vehículos para poder estacionar.

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Las labores para la puesta a punto del entorno de las playas incluyeron también el aparcamiento situado en la bajada a Francón y Areacova. Unos trabajos que consistieron en la limpieza y acondicionamiento del terreno, tal como explica Sagrario Martínez.

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