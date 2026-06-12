FCC y Urbaser, únicas aspirantes al macrocontrato de la basura de O Morrazo, que asciende a 43,7 millones en 10 años

La mesa de contratación de la nueva concesión del servicio de recogida de residuos en O Morrazo celebró ya su primera reunión, en la que se abrió el sobre con la documentación técnica y se constató la presentación de dos candidaturas. Una de ellas es Urbaser, la empresa que actualmente presta el servicio con las condiciones del anterior contrato, heredado de Recolte y caducado desde hace ocho años, sostenido desde entonces mediante parches y prórrogas mensuales. La otra empresa interesada es FCC, que ya cuenta con varias concesiones en la comarca, como la limpieza viaria en Bueu y Moaña.

El jueves 18 está previsto que se celebre la segunda reunión de la mesa de contratación, en la que se conocerán las ofertas técnicas de cada una de las candidatas. Ambas compiten por hacerse con un macrocontrato de la Mancomunidade do Morrazo, con una duración de diez años y un importe estimado, según el precio base de licitación, de 43.706.211,73 euros, IVA incluido.

La entidad supramunicipal, presidida de forma rotatoria desde el 1 de enero por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), publicó la licitación a comienzos de mayo, tras meses de redacción de las bases. Antes fue necesario aprobar la ordenanza fiscal, que supuso un incremento de la tasa para familias, comercios, hostelería, industrias y talleres. Su tramitación provocó una notable contestación social e incluso disturbios durante la asamblea de la Mancomunidade celebrada en octubre en Cangas.

Uno de los principales objetivos del nuevo contrato, llamado a cambiar el rumbo de un servicio de recogida de residuos que acumula numerosas quejas, es cumplir con las metas fijadas por la Comisión Europea. En 2030, el 60% de los residuos municipales deberá ser reciclado, porcentaje que deberá elevarse hasta el 65% en 2035.

La empresa adjudicataria tendrá que encargarse de la recogida de la fracción orgánica (FORM), así como de la recogida selectiva de envases, papel y cartón, y vidrio. También asumirá la recogida puerta a puerta de muebles, enseres y RAEE —aparatos eléctricos y electrónicos—, aceites domésticos, pilas y podas.

El contrato incluye, además, la recogida de los residuos generados en mercados, ferias y fiestas; la gestión de los puntos limpios fijos y móviles; el lavado y mantenimiento de contenedores; la recogida de voluminosos y la gestión de la planta o complejo ambiental de A Portela.

Queda fuera de las nuevas condiciones la recogida de textil, que se había valorado inicialmente. La razón es que la Ley de Residuos obliga a que la recogida de ropa sea asumida por entidades de interés social, por lo que no pudo incluirse en la licitación.

Entre las obligaciones recogidas en el pliego de condiciones figura la subrogación de toda la plantilla actual del servicio. La futura adjudicataria deberá comprometerse, además, a realizar inversiones por un mínimo de 9,8 millones de euros para mejorar la maquinaria y la propia planta de A Portela.

En la situación actual, con el contrato de este servicio esencial en precario, la Mancomunidade paga mensualmente 136.445,57 euros a Urbaser por la recogida de residuos y otros 2.475 euros por la atención a las plazas de abastos, tal y como recoge el contrato original. Además, se compensa a la empresa trimestralmente con los costes reales del servicio, descontando las cantidades ya abonadas. Para ello, la concesionaria presenta las facturas correspondientes, que son analizadas y depuradas por los técnicos de la Mancomunidade.

Atrasos

Por otra parte, el Organismo de Recaudación de la Diputación (ORAL), en el que la Mancomunidade tiene delegado el cobro de la tasa, detectó recientemente que 1.082 viviendas de Bueu, Cangas y Moaña siguen sin pagar el recibo de la recogida de residuos.

Ante esta situación, se abrirá un expediente para que todos estos inmuebles figuren en el padrón y sus propietarios abonen la tasa adeudada, con una antigüedad máxima de cuatro años.