El vino moañés «Raigames» se alza con otra medalla y lograr el Oro en Bruselas
El albariño se produce bajo la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo
Juan Pena, administrador; y Verónica Moledo, bodeguera jefe: "Es una satisfacción y algo muy importante"
La carrera por las medallas del vino albariño «Raigames» de las Bodegas Costas de Exportación de Moaña es imparable. Si la semana pasada, se alzaba con un Baco de Plata en el certamen de Vinos celebrado en Madrid, ahora la familia propietaria de la bodega suma una más y de categoría, con la Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas. Se trata del mayor concurso de vinos del mundo, con 15.000 muestras recibidas de más de 50 países y con 300 jueces de 50 nacionalidades diferentes.
El concurso mundial se organiza en cuatro sesiones diferentes para evaluar cada tipología de vino de forma profesional. Las evaluaciones están a cargo de expertos especializados seleccionados por sus conocimientos y su capacidad para catar todo tipo de vinos según sus peculiaridades. En el caso de la sesión de los vinos blancos, ésta se desarrolló en Ereván (Armenia), del 21 al 23 de mayo.
Detrás de «Raigames» está la bodega familiar que fundó José Costas Casás y que ahora lleva la tercera generación de la saga, con Juan Pena, como gerente y administrador, siguiendo el salto cualitativo que se logró con Josefa Costas, la segunda generación y «alma mater» de la empresa. Para sus responsables este premio es «una satisfacción y algo muy importante».
Este vino «Raigames» es un monovarietal albariño que se elabora en estas bodegas bajo la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. Las uvas que dan lugar a este vino maduran en unos viñedos de 1,5 hectáreas en la parroquia de San Martiño, propiedad de la pareja de ingenieros agrónomos Isaac Rodríguez e Inma Arenas, quien junto al enólogo Jorge Hervella y la bodeguera jefa de la bodega, Verónica Moledo, producen este proyecto. Los viñedos están en suelos muy orgánicos, con predominio de gran profundidad, textura arenosa y base granítica. El clima es oceánico con cierta influencia mediterránea en las laderas más expuestas. el terreno se encuentra en un valle de marcada orientación Este-Oeste con inclinación a naciente y un poniente protegido por la orografía que origina una menor duración de sol directo y alarga el ciclo, originando maduraciones más lentas y ciclos más largos. Hay viñas de entre 15 y 40 años, aunque alguna cepa aislada es más antigua, plantándose la mayoría en los 80.
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