"Vértize" desafía la rutina dominical y consagra el rock en The Trooper en Cangas

El pasado domingo 7 de junio, la sala The Trooper de Cangas vivió una noche que quedará grabada en la historia musical de la comarca. Rompiendo todos los esquemas al acoger el primer concierto dominical del local, el escenario recibió a Vértize en el marco de su Delta Tour. La expectación era máxima: la banda venía de firmar un hito histórico el pasado viernes en la Festa da Coca de Redondela, donde contaron con el mismísimo Enrique Villarreal 'El Drogas' como excepcional telonero.

Ese inmenso nivel demostrado en Redondela se trasladó intacto a Cangas. Pese a lo inusual del día y la amenaza del madrugón del lunes, Vértize dio el 200% sobre las tablas, demostrando por qué se han ganado a pulso la etiqueta de herederos naturales del rock transgresivo de Extremoduro.

La actuación fue un despliegue de actitud y virtuosismo desde el primer segundo. El cantante y guitarrista se erigió como el maestro de ceremonias perfecto, derrochando carisma y desgarrando la voz con una intensidad poética que hipnotizó al público. A su lado, el guitarrista principal regaló a los asistentes unos solos de guitarra kilométricos y magistrales, ejecutados con una brillantez técnica incontestable.

El dinamismo visual corrió a cargo de un bajista incombustible que, con cada subida de tono y clímax musical, se contorsionaba sobre el escenario entregándose por completo al ritmo. Todo este muro de sonido estuvo cimentado por el trabajo fantástico de la batería, que mantuvo un pulso firme e impecable durante toda la velada.

Antes de despedirse, los músicos quisieron agradecer la calurosa acogida del público local, confesando su profunda admiración por la tierra gallega. Vértize no solo dejó el pabellón por las nubes, sino que demostró que, cuando la calidad es indiscutible, el rock en directo no entiende de días de la semana.

Nuevas citas este sábado con Bandas Fixay y The Blind Path

Para este fin de semana el pub The Trooper vuelve a apostar por los sonidos más contundentes y la escena underground con una nueva cita programada para el sábado, 13 de junio. En esta ocasión, la sala ofrecerá un doble cartel protagonizado por las bandas Fixay y The Blind Path, en una noche que promete altas dosis de decibelios y energía. La velada comenzará explorando los territorios del rock alternativo de la mano de Fixay. Esta formación desplegará sobre el escenario su propuesta basada en el grunge y el nugaze. Su directo está marcado por una mezcla de intensidad emocional y atmósferas densas, donde las guitarras cargadas de distorsión y reverberación evocarán la esencia musical más cruda y melancólica de la década de los noventa.

Por su parte, The Blind Path será la encargada de llevar la sala hacia la contundencia extrema. Fieles a su estilo djent y metalcore, ofrecerán un repertorio diseñado para los amantes de la vertiente más moderna, agresiva y técnica del metal. Su actuación destacará por la ejecución de ritmos pesados, riffs milimétricos y potentes breakdowns que garantizan una auténtica descarga de adrenalina y movimiento en la pista.

El evento se presenta como una oportunidad inmejorable para apoyar la música en directo a un precio sumamente accesible. Las puertas del local abrirán a las 21:30 horas y las entradas estarán disponibles en la taquilla por un importe único de 7 euros. Con esta nueva convocatoria, The Trooper reafirma su compromiso de mantener viva la llama del metal y el rock en la comarca del Morrazo.