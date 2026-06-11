Vecinos afectados por las 300 viviendas de proteccion oficial de A Rúa se personan en el expediente contrarios al PIA

Los propietarios que tienen fincas afectadas por el Plan de Interés Autonómico (PIA), que cobija la construcción de 300 viviendas de protección oficial en Cangas a través de la Consellería de Infraestructuras, en la zona de A Rúa, muy pegada al río Saiñas, había advertido ya hace semanas que haría frente al proyecto. De hecho, algunos habían pedido a los miembros de la corporación municipal que no aprobara en pleno el trámite que permite el inicio del expediente, que es de la delimitación de la zona afectada. El pleno de mayo aprobó este trámite con los votos a favor del Partido Popular, la abstención del gobierno (BNG, POSE y EU) y los votos en contra del Alternativa dos Vecinos (AV).

Días antes del mencionado pleno, los afectados habían dejado claro su rechazo al proyecto de la Xunta, entre otras cuestiones por carecer de toda información por parte de la administración que había anunciado a bombo y platillo la construcción de las 300 viviendas. El PSOE de Cangas se mantiene en contacto con los propietarios de las fincas afectadas, a los que muestra su apoyo, al menos hasta que haya más información. FARO DE VIGO supo ayer que varios propietarios ya remitieron un escrito a la dirección técnica de Edificación e Calidad, Oficina Técnica de Edificación. Son las primeras alegaciones que se presentan plan y en ella se hace constar que la delimitación grafiada que la Consellería de Infraestructuras e Vivenda hizo pública no es concordante con la vigente delimitación del SAU-2 (Suelo Apto para Urbanizar) y que no se considera la zona más adecuada para la elección del SAU-2 para su desarrollo, que existen otras unidades de casi un propietario único (90%) sin impacto ambiental e hídrico.

En sus alegaciones, los vecinos sostienen que el SAU-2 no reúne los requisitos para desarrollar un exclusivo uso residencia-habitacional destinado exclusivamente a vivienda de protección oficial, no puede absorber tanta densidad exclusivamente a vivienda de protección oficial, "rompendo todo o tecido residencial da zona, pois poderan derivar na súa conversión en un gueto o núcleo marginal.

Por todo ello, solicitan que la Xunta considere por personados a los propietarios que presentaron las alegaciones al Plan de Interés Autonómico Cangas de Morrazo SAU-2 publicado por la Dirección Xeral del Instituto da Vivenda e Solo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, asimismo se notifique todas las resoluciones, acuerdos, órdenes, decretos autorizaciones, informes, dictámenes, planeamiento, instrumentos, criterios general de elaboración, documentación cartográfica, documentos de refundición...que ya recayeran, dictaran dictaran o pudieran recaer o dictarse de futuro sea de forma escrita, soporte papel, correo electrónico indicado o mediante un link de acceso a la sede electrónica de la administración o descarga pro principio de acceso permanente.

La Consellería de Infraestructuras está pendiente, ahora mismo, de recibir la certificación de acuerdo plenario, para declarar de interés autonómico el plan y se licitará la redacción del proyecto del PIA.

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Lo que en un principio llegaba para conciliar, parece que lo que logró fue que aumentaran todavía más las diferencias entre gobierno y oposición municipal. El PP estaba convencido que su plan para construir 300 viviendas de protección oficial en Cangas sería un éxito, que tal y como está ahora de difícil conseguir una vivienda haría que la oposición fuera mínima o no existiera. Sin embargo, apareció, y no fue precisamente una oposición política, sino de los propietarios que tienen allí sus fincas. Sus dueños no habían anunciado en ningún momento su deseo de desarrollar la zona, aunque siempre llamó poderosamente la atención que el grupo municipal del PP de Cangas, siempre considerara estos terrenos como los más adecuados para ubicar el nuevo equipamiento sanitario, en vez de los elegidos, justo en frente. Insistió mucho el PP en que era más adecuados. Pero están lejos, muy lejos de considerarse más óptimos. Los vecinos de la zona hablan de que esos terrenos están en un gran humedal, muy próximos al río Saiñas y que, aunque se construya un paseo por el río con puente y toda esa humedad no desaparecerá, salvo que se emplee una técnica constructiva muy novedosa. Llamó también la atención que cuando el gobierno local llegó a la reunión con la conselleira de Infraestructuras y Vivenda, María Martínez Allegue, su departamento ya tenía elegidos los terrenos, sin dar ninguna opción a los que presentaba el Concello de Cangas. El PSOE está en alerta, pero también AV parece buscar datos para refrendar su no y dotarlo de mucha base ante su electorado.