El Estado sigue sin exonerar a las mariscadoras con los bancos cerrados en Moaña del pago a la Seguridad Social

La Conselllería de Mar y la Cofradía de Pescadores de Moaña firmaron en la tarde de este jueves, en la Federación Provincial en Arcade, el ansiado convenio para la regeneración de los bancos del marisqueo a pie en este municipio, cerrados desde abril, por el cual recibe 133.679 euros que serán invertidos en los trabajos de acondicionamiento y que se repartirán entre 8 y 15 mariscadoras como prestación y por su realización con cuotas de 696 euros. Mar cerró los bancos a principios de abril en base a los informes técnicos por falta de productividad debido a la mortandad de los moluscos bivalvos por la baja salinidad a causa de las intensas lluvias de principìos de año.La gran mayoría de las 49 mariscacoras de la Asociación de Moaña se pudieron acoger, por cumplir los meses de cotización, a las ayudas por cese de actividad del Instituto Social de la Marina (ISM), por importe de 1.040 euros, pero quedaba este grupo más minoritario que se acogerá a este convenio de la Xunta, si bien con una prestación menor, de 696 euros y a la espera de que Madrid cumpla su compromiso de exonerarlas del pago de la cuota de la Seguridad Social, de 266 euros, com ya tienen el resto por las ayudas del ISM.

Por eso que en la firma del convenio, desde la cofradía se insistió en seguir presionando para que Madrid cumpla el compromiso y exonere del pago de la cuota a la Seguridad Scoial a estas mujeres, cuya ayuda, de lo contrario, queda reducida a unos 400 euros para vivir todo el mes. Hay mujeres que pagan alquiler de vivienda y en esta situación tiene que abandonar los pisos. En la firma participó la conselleira de Mar, Marta Villaverde; el patrón mayor, José Antonio Currás; la vicepatrona, Dolores Álvarez; el secretario, Luis Sequeiros; y el presidente provincial, José Manuel Rosas.

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El convenio firmado hoy se enmarca en el Plan extraordinario impulsado por la Xunta y dotado con 23 millones de euros, para hacer frente a los daños sufridos por la población de moluscos bivalvos como consecuencia de las intensas lluvias. El acuerdo está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura (Fempa). En el caso de Moaña, permitirá actuar sobre una superficie de 642.612 metros cuadrados de bancos repartidos entre los arenales de A Xunqueira, Meira y Domaio, y de forma complementaria en el de O Con. Más del 93% de los fondos se destinarán a las compensaciones económicas de las profesionales participantes en los trabajos de recuperación, así como al mantenimiento de la actividad y de la protección social del colectivo durante la ejecución de los trabajos. El convenio está previsto que se prolongue un año, hasta marzo de 2027, aunque por el momento sólo se ha firmado hasta el 31 de diciembre a la espera de que la Xunta prorrogue de los planes de explotación que acaban a final de año. Las mujeres realizarán acondicionamiento mecánico y manual del terreno mediante motocultor, se retirarán algas de arribazón y basura marina, habrá control biológico de depredadores y de especies exóticas con mostrajes periódicos, se realizarán traslados internos de almeja japónica, fina, babosa y berberecho para favorecer su recuperación y se realizará un programa de siembra.