Intentan robar otra vez los cables de cobre de las farolas que iluminan el acceso a la autovía de Morrazo en Cangas

La brigada eléctrica del Concello de Cangas detectó que los ladrones habían vuelto al lugar del "crimen" del lunes: el vial de acceso a la autovía, de donde se apropiaron 300 metros de cable e cobre y dejaron sin luz toda la vía. Las cajas de registro de las farolas, por donde se introduce el cable, volvieron hoy a aparecer forzadas, después de que el propio lunes los operarios municipales se encargaran de soldarlas. Según comentaba la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, todo hace suponer que fueran las mismas personas que actuaron de madrugada el lunes la que lo intentaran e nla madrugada del jueves. "Como se hizo público que la brigada municipal había restablecido el servicio del alumbrado público, los ladrones debieron pensar que se había hecho a través de introducir nuevo cable por las farolas. Pero se olvidaron de que la reposición del alumbrado había sido a través de tendido aéreo y de manera provisional". Los miembros de la brigada municipal y la propia Policía Local están convencidos de que fueron los mismos ladrones los que acudieron al vial de acceso a la autovía a sacar una buena tajada de cobre, cuyo precio actual están en 6,38 euros el kilogramo.

Se culpa a mafias de chatarreros que actúan de forma totalmente coordinada a la vez que rápida. Fuerzan la tapa de registro, corta, los cables y desde una camioneta tiran de él a la vez que lo van enrollando. Un modus operandi que los trabajadores del Concello de Cangas conocen perfectamente. La regidora local de Cangas ordenó, ahora con mayor énfasis, una mayor vigilancia nocturna, no solo ya en esta zona, que parece la preferida por los ladrones de cobre porque tiene una salida rápida a la autovía y en una hora se pueden colocar con la mercancía en Portugal. También pide a la Policía Local que esté atenta a los camiones de chatarra que pasen de noche por las carreteras de Cangas. Araceli Gestido tenía la intención de acudir por segunda vez en esta semana al cuartel de la Guardia Civil para presentar la denuncia correspondiente, consciente, a pesar de todo, de que es muy difícil dar con los ladrones, a menos que se cojan con las manos en la masa.