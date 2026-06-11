Retiran la acumulación de podas que causaba malestar en Domaio

Las quejas por la cantidad de restos de podas que desbordan las jaulas habilitadas para tal fin se dejaron sentir esta semana en la parte trasera del cementerio de Trigás y se extienden también a Domaio. Los vecinos explican que este miércoles retiraron al fin la «basura entremezclada con ramas» frente a la entrada del cementerio de esta parroquia, justo al lado de la carretera PO-551.

Llevaban días pidiendo que se acelerase la retirada de estos restos, pues alertan de la mala imagen que ofrecen justo en la carretera general y aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino que el problema suele estar presente prácticamente todo el año.

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Lamentan, además, que esta situación se dé en una explanada que había sido adaptada para aparcamiento frente al cementerio y que está ocupada por los restos de ramas, dejando sin espacio a los vehículos.