Aparecen pintadas en casas de O Real, en Moaña, y los vecinos del barrio se organizan contra el vandalismo

El vandalismo vuelve a afectar de lleno al barrio residencial de O Real, en Moaña. La mañana de este jueves la fachada de una casa de la calle Méndez Núñez apareció con pintadas en color rojo, entre las que se podía leer la palabra «Paga». La semana pasada también se registraron pintadas en la calle Fragata Villa de Madrid.

El suceso dejó muy afectada a la dueña de la casa en Méndez Núñez, que aseguró a sus vecinos que no tiene más deudas «que el coche que le paga al banco». Los cuerpos y fuerzas de seguridad creen que se trata de una gamberrada o un acto de vandalismo y que el texto simplemente se escribió «para desviar la atención».

Vecinos de O Real aseguran que se van a organizar con vigilancias vecinales en el barrio «las 24 horas y los 7 días de la semana» hartos de la inseguridad que denuncian en la zona desde hace meses. No en vano denunciaron otros casos como daños en coches. Añaden que algunos de los propietarios instalaron cámaras de vigilancia, pero por Ley estos dispositivos solo pueden apuntar a las fachadas.

Agentes de la Policía Local acudieron a la zona para comprobar el acto vandálico y la vecina afectada presentó ya la correspondiente denuncia en el puesto de la Guardia Civil en la villa, que trata de determinar la identidad del autor de los hechos.