Premio para A Paralaia por mejorar el comercio local con inteligencia artificial

La estudiante de 4º de ESO del IES A Paralaia, Carla Pequeño Juncal, fue una de las tres jóvenes ganadoras en la final del reto propuesto por la Xunta de Galicia dentro del Programa Talentop, que se desarrolló este martes en Santiago.

Pequeño, como alumna de la asignatura de Economía e Emprendemento coordinada por la profesora Inés González, trabajó con sus compañeros durante el curso en el diseño de una propuesta que requirió, entre otras iniciativas, entrevistarse con comerciantes de Moaña y con la propia federación de la comarca Fecimo, «lo que supuso una excelente oportunidad para que el alumnado pudiese conocer de primera mano los problemas a los que se enfrenta cada día el comercio local y proponer soluciones basadas en la tecnología», apuntan desde el centro.

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El Programa Talentop, dentro del plan de la Xunta para fomentar el emprendimiento, consistió en una propuesta en la que se utilizó la inteligencia artificial para mejorar el comercio local.