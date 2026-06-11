Las obras de la senda peatonal entre Lapamán y Portomaior, en Bueu, comenzarán a mediados de 2027 y durarán un año

Aprobar el expediente de contratación en el último trimestre de este año, arrancar las obras a mediados de 2027 y que esos trabajos duren un año, hasta el verano de 2028. Estos son a grandes rasgos los plazos que maneja la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la ejecución de la nueva senda peatonal de la PO-551 en Bueu, que conectará Lapamán con el entorno de Agrelo y Portomaior. Así lo explicaron este jueves el nuevo delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Pablo Fernández, y el director territorial de la consellería, José Manuel González, en una visita al municipio para explicar a miembros del gobierno local y de la corporación municipal las características del proyecto, que está presupuestado en 875.000 euros.

Este encuentro se celebra en la misma semana en la que el Consello de la Xunta aprobó la inversión y en la que comenzó el periodo de información pública, que se extenderá hasta el próximo 23 de julio. El alcalde, Félix Juncal, aprovechó el encuentro con los responsables autonómicos para adelantarles las alegaciones que se presentarán por parte del Concello. La primera recoge las peticiones de vecinos de la zona, que solicitan que se señalicen más pasos de peatones en este tramo para poder cruzar de forma segura. Una reclamación que parece asumible, especialmente en los puntos en los que se habilitarán refugios para las marquesinas de las paradas del transporte público. En este sentido el consistorio pedirá que se valore si resulta necesaria una red semafórica en algún punto del recorrido.

La segunda de las alegaciones está relacionada con el alumbrado público. El proyecto de la Xunta prevé dejar instaladas las canalizaciones para futuras infraestructuras de telecomunicaciones e iluminación. «O que pediremos é que ademais deixen feitas as zapatas para a posterior colocación das luminarias, de maneira que non sexa necesario volver a levantar o firme da senda para a súa instalación», avanza Juncal. Una medida que ya se aplicó en la otra senda ejecutada por la consellería en el municipio, entre los lugares de Trasouto y A Portela.

El Concello procederá a encargar un informe lumínico, en el que se determine cuántas farolas serán necesarias y qué distancia deben guardar entre ellas. Un documento que se facilitará a la consellería para que luego lo tenga en cuenta en la fase de ejecución de los trabajos.

El cartel y el plano de la senda peatonal prevista entre Lapamán y Portomaior, que se presentó este jueves en Bueu. / Santos Álvarez

La senda peatonal y ciclista entre Lapamán y Portomaior discurrirá por el margen derecho de la PO-551 [en sentido Marín-Bueu] y tendrá un ancho aproximado de dos metros. Desde el Concello también expresaron su intención de coordinarse con la Xunta con el fin de aprovechar estas obras para renovar o ampliar los servicios municipales de saneamiento y abastecimiento en los lugares donde sea necesario.

Este nuevo itinerario tendrá una longitud de casi 1,5 kilómetros y conectará la senda ya existente en Lapamán con las aceras situadas en el entorno de los cruces de bajada hacia Portomaior y la subida hacia el lugar de A Torre. El proyecto prevé expropiar casi 1.700 metros cuadrados repartidos en 26 parcelas a lo largo de todo el tramo y reserva para este fin 43.400 euros.

La obra se dividirá en dos tramos: desde Lapamán hasta la rotonda de Castrelo –que fue el punto de encuentro para la visita de este jueves– y desde esta glorieta hasta Portomaior. La ejecución material de los trabajos incluirá tres muros de contención –uno de ellos de más de 20 metros de longitud– para minimizar el impacto y garantizar la integración en el entorno, la colocación de barandillas metálicas en las zonas con desniveles o la dotación de diverso mobiliario público, como bancos.