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Muere el antiguo enfermero del centro de salud de Bueu Fernando Iglesias Paz

Tenía 73 años, era natural de Ourense y estaba jubilado desde hace años

La familia pide que en lugar de enviar flores se done el dinero a la Asociación Española contra el Cáncer

Fernando Iglesias Paz.

Fernando Iglesias Paz. / Cedida

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David García

Bueu

El que fuera enfermero del centro de salud de Bueu Fernando Iglesias Paz falleció este jueves a los 73 años de edad. El sanitario llevaba varios años jubilado y era una persona muy conocida y apreciada en el municipio, a donde llegó desde Ourense. Sus antiguos compañeros le recuerdan con cariño y rememoran que cuando llegó a Bueu lo hizo con su mochila al hombro, coleta y motocicleta.

El velatorio está instalado en el tanatorio de Bueu y desde la familia, además de agradecer las muestras de cariño, solicitan que en lugar de enviar flores como muestra de condolencia se done ese dinero a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC): ES71 0049 0001 5125 1008 004. El sanitario había sido diagnosticado hace meses de esta enfermedad.

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La salida del cuerpo del tanatorio será mañana a las 12.15 horas, para ser incinerado en la intimidad familiar.

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