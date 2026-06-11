Los trabajos de traslado al nuevo centro de salud de Sisalde deja a Moaña sin consultas ordinarias el viernes y el lunes

El nuevo centro de salud de Moaña abrirá sus puertas el lunes 15 de junio tras una inversión de 9,6 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia. «El edificio contará con 45 profesionales sanitarios y dará cobertura a unas 16.000 tarjetas», según confirmó este jueves el Sergas. El traslado desde la actual Casa do Mar comenzará este viernes 12 con el apoyo de vehículos de mudanza. Por este motivo, durante la jornada de hoy solo se mantendrá la atención urgente en las instalaciones actuales. La misma situación se repetirá el lunes 15, aunque ya en el nuevo edificio levantado en los terrenos de Sisalde.

Desde la Consellería de Sanidade explican que en esas dos jornadas «se prestará únicamente asistencia a aquellos pacientes que requieran atención urgente», por lo que no se han concedido citas para consultas comunes.

«La actividad ordinaria y programada se retomará el martes 16 en las nuevas instalaciones, ya con normalidad en las agendas asistenciales», apunta la Xunta. Queda pendiente conocer con exactitud dónde estacionará la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVA), que desde este lunes pasará a estar operativa las 24 horas, en lugar de las 12 actuales. La Xunta garantiza, en todo caso, que estará situada en el entorno del nuevo centro y que contará con «la dotación más avanzada y todo lo necesario para atender situaciones de emergencia y urgencias».

También está por confirmar si el mismo lunes, en horario de 15.00 a 22.00 horas, estará operativo el nuevo equipo sanitario formado por un facultativo y un enfermero, que atenderá las consultas urgentes.

El nuevo centro de salud dispone de una superficie de 3.000 metros cuadrados, lo que triplica el espacio sanitario de la Casa do Mar. En concreto, contará con 12 médicos de familia, dos pediatras, un psicólogo, un nutricionista, un odontólogo, un higienista dental, dos fisioterapeutas, una matrona, un trabajador social, un farmacéutico, 13 enfermeras, dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) y siete trabajadores del Persoal de Servizos Xerais (PSX).

Las nuevas instalaciones incorporan mejoras en varios servicios. En salud bucodental habrá una consulta de odontología y otra de higienista dental. En fisioterapia, el servicio se prestará también por las tardes por primera vez. Además, está previsto que se incorpore un nuevo profesional, con lo que el área pasará a contar con tres fisioterapeutas. Esta zona dispondrá de cuatro cabinas de recuperación muscular y un área específica de suelo pélvico.

Concentración

Con la apertura de la demandada infraestructura a punto de hacerse realidad, el gobierno local de Moaña, del BNG, y los colectivos que integran la Mesa da Sanidade mantienen sus críticas por la decisión de que el Punto de Atención Continuada (PAC) continúe centralizado en Cangas.

Por este motivo, mantienen convocada una manifestación para este domingo y llaman a participar en una concentración silenciosa ante el nuevo centro de salud el lunes a las 20.00 horas.