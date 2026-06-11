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Semana Santa de Cangas

Un estudio desvela la necesidad de restaurar el conjunto del Nazareno

La Cofradía de la Misericordia coloca una urna en el altar del Carmen para recaudar donativos

El conjunto del Nazareno de la Cofradía de la Misericordia.

El conjunto del Nazareno de la Cofradía de la Misericordia. / Fdv

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Cristina González

Cangas

La Cofradía de la Misericordia de Cangas confirma que los técnicos encargados de analizar el estado de conservación de las obras realizadas por el escultor Ignacio Cerviño para esta hermanandad, ha recomendado priorizar la restauración del conjunto escultórico del Nazareno con la Cruz a cuestas, popularmente conocido como el Paso de las Tres Caídas.

Las imágenes de Cerviño para la Semana Santa canguesa fueron realizadas en 1877 y la del Nazareno es una de las más representativas del escutlor que también realizó las Tres Marías, San Juan, Franciscquiño da Ferramente y la Santa Cena.

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Una vez obtenida la autorización de las autoridades eclesiásticas, la cofradía iniciará las gestiones para obtener la autorización de Patrimonio de la Xunta y buscará fórmulas de financiación. También colocará una urna en el altar del Carmen para recoger donativos.

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