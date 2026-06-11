Servicios públicos
El Concello de Bueu concluirá este mes los dos proyectos de saneamiento y abastecimiento en Cela
Las obras se completarán luego con el asfaltado del vial entre Castrelo y Fonte Alta
El gobierno local de Bueu reunió en los últimos días al vecindario de los lugares de la parroquia de Cela en los que se ejecutan desde hace semanas proyectos que incluyen la dotación de abastecimiento y saneamiento. La previsión es que estas dos obras, que en conjunto superan los 245.000 euros, concluyan a lo largo del mes de junio.
La de mayor cuantía es la que discurre entre A Torre-Xoalde-Castrelo, donde se colocará red de saneamiento y abastecimiento. «Vai permitir levar auga a puntos aos que agora non era posible e implicará un cambio no circuito para que o abastecemento sexa desde o depósito de Outeiro», explica el alcalde bueués, Félix Juncal. El proyecto fue adjudicado a Catorvi por 167.506 euros y se completa con la construcción de una estación de bombeo.
La segunda obra consiste en la dotación de red de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta, adjudicada a Construcciones Vale por 77.786 euros. La canalización discurre por encima de la cota del depósito y no todas las viviendas podrán conectarse. «Pero quedará a instalación feita para cando podamos acometer a construción dun novo almacenaxe de auga na parte alta de Cela», apunta Félix Juncal.
Los dos proyectos forman parte del Plan +Provincia y se ejecutan de manera simultánea. Los trabajos en el tramo entre Castrelo y Fonte Alta se completarán con el asfaltado del vial, un contrato adjudicado a Construcciones Caldevergazo y que se financiará mediante una subvención del Plan Marco de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
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