El arte de los alumnos del IES As Barxas, de Moaña, recupera la historia del río Pontillón y pone a Goya frente a las guerras actuales

El IES As Barxas se vistió este jueves de gala para inaugurar la exposición «Arte Barxas: Olladas en acción», una muestra en la que el alumnado de ESO exhibe creaciones elaboradas a lo largo del curso en torno a la memoria, el territorio, la conciencia social, la creación visual «y la responsabilidad de mirar el mundo desde el aula», apunta la profesora Luz Beloso.

La primera de las dos propuestas conecta directamente con los recuerdos de los mayores de Moaña. Bajo el título «A memoria do río», el proyecto recupera la presencia del río Pontillón, soterrado y canalizado desde mediados del siglo pasado bajo el casco urbano de la villa.

El alumnado de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º y 3º de ESO reconstruye cómo era este curso fluvial a través de una instalación de peces suspendidos, animaciones realizadas con Pencil2D y proyectadas en la muestra, además de una construcción visual del territorio. La propuesta incorpora también la memoria oral, con testimonios de vecinos mayores del municipio que recuerdan el río. El sonido y el paisaje se mezclan «para hacer visible aquello que ya no se ve, pero sigue presente en la identidad del lugar», explican los autores.

La tragedia de la guerra y la historia del río Pontillón, en la exposición de arte del instituto As Barxas de Moaña / Santos Álvarez

Montaje audiovisual que recuerda cómo era el curso del Pontillón con las imágenes del "Vuelo americano" de 1956 y lo contrapone con su estado actual soterrado. / | FdV

La segunda propuesta, titulada «Arte, acción y conciencia», fue realizada por el alumnado de Expresión Artística de 4º de ESO. Reúne pinturas y reinterpretaciones visuales en torno a la guerra, la paz, la empatía y la responsabilidad colectiva. «La intención es imaginarnos cómo Francisco de Goya reflejaría en sus pinturas las guerras y los conflictos actuales», señala Beloso.

El profesorado buscó convertir el arte «en una herramienta de pensamiento crítico. Una forma de comprender, denunciar y no apartar la mirada ante el dolor ajeno». Además de las materias de artes plásticas, también participó el alumnado de Música, que creó una pieza para las animaciones sobre el río Pontillón, «ampliando el diálogo entre imagen, sonido y memoria».

La puesta de largo del proyecto de pintura. / Santos Álvarez

Quienes se acerquen a la exposición, abierta a todos los vecinos en el vestíbulo del centro hasta final de curso, podrán disfrutar también del proyecto de realidad virtual desarrollado desde el área de Tecnología. Esta iniciativa recibió recientemente un premio de la Xunta por explicar el próximo eclipse y mostrar las posibilidades educativas de los espacios inmersivos.

La muestra se completa con piezas vinculadas al grabado sobre materiales reciclados, reforzando la experimentación artística y el aprovechamiento de soportes no convencionales.