Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes

La búsqueda de la joven moañesa Helena Moreira Millán, desaparecida la noche del martes, concluyó con final feliz. Fue localizada en Vigo esta pasada madrugada en perfecto estado. Así lo indicaron tanto desde la Policía Local como desde el Concello, que habían pedido a través de sus redes sociales la colaboración vecinal.

La joven, de 19 años, está bien de salud. La alcaldesa, Leticia Santos, agradeció esta mañana a todas las personas que ayudaron en la difusión para poder dar con ella.