La Academia del Cine selecciona al FICBueu como festival calificador para los Premios Goya

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) será a partir de este año una de las citas de referencia de cara a los Premios Goya. La Academia de Cine ha seleccionado al certamen bueués como uno de los festivales calificadores de cara a las categorías de mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de animación.

La inclusión del FICBueu dentro de las citas calificadoras de los Goya supone un espaldarazo y un paso adelante en la trayectoria de un festival que el próximo mes de septiembre celebra su decimonovena edición. “É un aval na súa aposta constante pola excelencia na programación e a promoción do formato curtametraxe ao longo de 18 edicións”, manifiestan desde la dirección.

A partir de este año las producciones que resulten seleccionadas para la Sección Oficial del FICBueu podrán ser consideradas en el proceso de inscripción y valoración de los Premios Goya. Además, el primer premio tendrá una consideración específica en este procedimiento calificador. “Este recoñecemento avala a calidade e rigor da programación do festival, consolidando o FICBueu como una cita de referencia para cineastas, produtoras e profesionais do sector audiovisual”, manifiestan.

Noticias relacionadas

El equipo organizador del FICBueu recibe con “enorme satisfacción” esta noticia, que es un respaldo al trabajo de estas casi dos décadas y afianza al festival como uno de los más destacados del panorama estatal.