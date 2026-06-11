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La Academia del Cine selecciona al FICBueu como festival calificador para los Premios Goya

El certamen de Bueu será una de las referencias para las categorías de mejor corto de ficción, mejor corto documental y mejor corto de animación.

Una de las sesiones del FICBueu del año pasado en el Centro Social do Mar.

Una de las sesiones del FICBueu del año pasado en el Centro Social do Mar. / Estudio Prolight/FICBueu

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David García

Bueu

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) será a partir de este año una de las citas de referencia de cara a los Premios Goya. La Academia de Cine ha seleccionado al certamen bueués como uno de los festivales calificadores de cara a las categorías de mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de animación.

La inclusión del FICBueu dentro de las citas calificadoras de los Goya supone un espaldarazo y un paso adelante en la trayectoria de un festival que el próximo mes de septiembre celebra su decimonovena edición. “É un aval na súa aposta constante pola excelencia na programación e a promoción do formato curtametraxe ao longo de 18 edicións”, manifiestan desde la dirección.

A partir de este año las producciones que resulten seleccionadas para la Sección Oficial del FICBueu podrán ser consideradas en el proceso de inscripción y valoración de los Premios Goya. Además, el primer premio tendrá una consideración específica en este procedimiento calificador. “Este recoñecemento avala a calidade e rigor da programación do festival, consolidando o FICBueu como una cita de referencia para cineastas, produtoras e profesionais do sector audiovisual”, manifiestan.

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El equipo organizador del FICBueu recibe con “enorme satisfacción” esta noticia, que es un respaldo al trabajo de estas casi dos décadas y afianza al festival como uno de los más destacados del panorama estatal.

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