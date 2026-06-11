El 96% de los alumnos de O Morrazo aprueba la PAU y hay satisfacción en los centros públicos

Los cinco institutos de la comarca de O Morrazo han logrado superar con éxito esta última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o antigua selectividad, pese a la incertidumbre que generó los errores en los dos exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico. El resutado ha sido de un 96,17% de aprobados. De 235 estudiantes de Bachillerato presentados de centros publicos de Cangas, Moaña y Bueu aprobaron 226 y hubo pleno de aprobados en el Instituto Johan Carballeira de Bueu, con 26 de 26, tal y como confirma su directora Leo Gala, que confiaba en que aprobaran todos.

También aprobaron los 36 alumnos de Bachiller del IES As Barxas,de Moaña, aunque en este caso suspendió un alumno de hace dos años que volvía a presentarse a la prueba, señala el director del centro moañés, David Costas, en donde también puede confirmarse pleno de 36 si se tiene en cuenta sólo los alumnos de Bachillerato: "La valoración es muy positiva, poniendo en valor el esfuerzo de los rapaces y de los profesores y profesoras que al final forman un equipo para alcanzar un objetivo común".

Positiva es igualmente la valoración del director del IES A Paralaia de Moaña, Álvaro Rodríguez, con sólo un suspenso de los 34 presentados, pero con posibilidades de aprobar ya que el alumno no apto se quedó a media centésima: "Pese a toda la incertidumbre con algunos exámenes, el rendimiento es positivo y la mayortía de los alumnos se aproxima a su media de Bachillerato, incluso alguno la supera, pero noto márgenes entre 0 y medio punto". Es verdad, reconoce, que hay notas que sorprenden, pero se suelen compensar unas con otras y "dadas las circunstancias de la PAU con errores significativos y nervios generados en los chavales, que hayan aprobado todos menos y que ese uno tiene posibilidades de aprobar, es positivo". También hay varios alumnos que han superado la nota de 12 y la máxima nota en este centro ha sido de 13,36 de un alumno de Bachillerato de Humanidades".

En el instituto Rodeira de Cangas aprobaron 53 de 59, con 6 no aptos, lo que supone el 10%. la media de nota en este centro ha sido de 6,230 y la mejor nota en la prueba general ha estado en 9,18 y sumando optativas, en 12,38. Los resultados eran los espèrados, señala su director Sergio Nunes, que asegura que las mejores notas fueron en Gallego y en Castellano y algo peor en Matemáticas.

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De los 80 alumnos y alumnas el IES María Soliño de Cangas -el que más estudiantes presentaba a la PAU desde O Morrazo- aprobaron también todos menos uno. De este centro se presentaban 13 estudiantes más de ciclos que iban a la parte específica..