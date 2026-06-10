Vivencias que perduran en la memoria

En este caso es literal. Son los participantes en los talleres de memoria del Concello Bueu, a través del Centro de Día Contigo .Al acabar el curso organizaron una excursión y este año se fueron a la Costa da Morte. Una jornada con paradas en Liria, Carnota, Cee o en el espectacular salto de agua y mirador de Ézaro.

El arma secreta en la obra del campo de O Morrazo

El Alondras tenía escondida un arma secreta. De otro modo no se puede entender la rapidez en finalizar las obras del campo de O Morrazo. Que si el buen tiempo, que si el trabajo de los operarios, que si la empresa...Todo eso es secundatio. La clave ha sido Miguel, el directivo encargado de facilitar la vida a los trabajadores. Él les abría el campo, preparaba los cafés de desayuno, iba a buscar los bocadillos y no perdía detalle de todo lo que pasaba. Su traca final fue la de comprometerse a hacer una paella si se acababa la obra en esos días. Pues bien, tocó paella el sábado y churrasco el domingo. Dicen que ya lo están echando de menos en Foz, su nuevo destino. ¡No es para menos!