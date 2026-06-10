Defensa da Sanidade llama, en el mercadillo, a la protesta por el PAC

Moaña vive los últimos días antes de que el lunes 15 abran las puertas de su nuevo y deseado centro de salud, que supuso una inversión de la Xunta de 9,6 millones de euros. Sin embargo, la decisión de la Consellería de Sanidade de mantener el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas eleva una tensión que desde la Mesa da Sanidade, encabezada por el gobierno local (BNG), mantiene viva desde hace seis años. El día antes de la apertura, el domingo 14, una manifestación recorrerá las calles del casco urbano desde las 11.00 horas para proclamar la oposición, por «insuficiente», a la solución de atención urgente 24 horas decidida por la Xunta, y que consistirá en un médico de urgencias por las tardes y la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería operativa todos los días a todas horas.

Ayer integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública repartieron octavillas llamando a una movilización masiva este domingo. Aprovecharon el mercadillo ambulante para distribuirlas entre los vecinos que compraban o paseaban por la alameda, así como en la Praza de Abastos. El sábado volverán al mercadillo.

Mientras tanto, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que ya pasó el plazo de cortesía que le dieron a la gerencia del área sanitaria de Vigo para mantener una reunión que buscase una solución a esta demanda. Por lo tanto, está ya redactando la denuncia que presentará contra Sanidade. Todo apunta a que a finales de mes tendrá listo el recurso contencioso-administrativo, argumentando que la Xunta incumpliría el convenio firmado a comienzos de 2020 para la cesión de los terrenos sobre los que se levanta el nuevo centro de salud, pues recoge «el regreso del PAC a Moaña» hasta que no se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) en los terrenos de A Rúa, en Cangas.

También a final de mes, en el pleno municipal, el Concello cumplirá con su última parte de este convenio al aprobar la exención a la Xunta del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que no deberá pagar por la nueva instalación sanitaria.

BNG

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Por otro lado, el BNG de Moaña emitió un comunicado llamando también a la marcha y asegurando que la Xunta somete a los moañeses a «un trato discriminatorio y de abandono sanitario». Acusa al ejecutivo gallego de vulnerar «los acuerdos firmados».