O rompeolas

Baile tradicional, la educación física en A Paralaia. El Concello de Moaña, a través de su programa de actividades complementarias con centros educativos, impulsó clases de baile tradicional gallego en los 180 alumnos de 3º de ESO de ambos institutos. Las impartió Manolo Cobas. Ayer los estudiantes de A Paralaia celebraron la actuación final en el patio.

La provisionalidad de los contenedores de Aldán

En un paseo de mañana por Aldán, un vecino que había estado en la disputa me preguntó hasta cuando se podía considerar provisional algo. No me doy cuenta de lo que me dice hasta que con la mirada me señala los contenedores que están detrás de la lonja de Aldán. Lo puso Portos de Galicia en el año 2019, con esa condición, la de ser provisionales. Se empeñó en ello y pasó encima de los vecinos y del propio exalcalde José Enrique Sotelo, que a pesar de que quien ponía los armatostes eran cargos del PP, no dudó en enfrentarse en el puerto al camión que los quería depositar. Comentarles que los contenedores ejercen de casetas de los marineros. Es si duda un feísmo más en este muelle, tomado también por los contenedores de basura. De esto no habla el PP ni tampoco los marineros, que parecen resignados a que no se haga unas casetas que armonicen con el entorno. Estamos convencidos de que Portos de Galicia sabe la situación de los contenedores, pero quieren esperar a que pasen 10 años, que es una cifra redonda y, quién sabe, culpar a otra administración u a otro partido político de esta falta de estética.