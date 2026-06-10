Depuradora
Moaña incorpora IA para mejorar su saneamiento
El Concello de Moaña inaugura este viernes el proyecto puntero Life Reseau, desarrollado en los últimos años en su red de saneamiento y en la depuradora de aguas residuales (EDAR). Ahora la red incorpora tecnologías de inteligencia artificial, digitalización avanzada y nuevos sistemas de tratamiento biológico para mejorar la gestión del saneamiento de aguas.
La actuación, impulsada por un proyecto europeo, permite depurar más agua sin nuevas obras. El proyecto nace para dar respuesta a desafíos ambientales y de gestión de infraestructuras hidráulicas «como el cambio climático, el aumento de episodios de lluvias intensas, la presión sobre las redes de saneamiento y la necesidad de optimizar recursos», destaca la alcaldesa, Leticia Santos.
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