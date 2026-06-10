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Diplomas para los moañeses del programa Mareas de Coñecemento

Foto de familia tras la entrega de los diplomas.

Foto de familia tras la entrega de los diplomas. / | FdV

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REDACCIÓN

Moaña

 Alrededor de un centenar de mayores de 55 años de Moaña participaron en el programa de la Universidade de Vigo Mareas de Coñecemento. Aprendieron desde hábitos de salud mental hasta primeros auxilios y prevención de caídas. Ayer recibieron sus diplomas.

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