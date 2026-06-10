Ingenieros de Geomática y Topografía de Galicia se reúnen en Aldán

La parroquia de Aldán acogerá este sábado una jornada de confraternización de la Delegación Territorial de Galicia del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, impulsada por la delegada territorial, la canguesa Iria Malvido Pazo, con el objetivo de descentralizar este tipo de encuentros profesionales y acercarlos a distintos puntos de la geografía gallega.

En la jornada está previsto contar con la participación del capitán de Corbeta (CGA-EOF), José Luis Martín Rojas, quien impartirá la conferencia técnica titulada “Navegación en la Armada Española y la Especialidad en Hidrografía”, una ponencia que despierta un notable interés entre los asistentes por la estrecha relación existente entre la cartografía costera y marina y la cartografía terrestre.

El encuentro está previsto que comience a las 11:30 horas con la recepción de los invitados en la Casa Xestadelo de Aldán. La elección de este enclave responde a su privilegiada ubicación en el entorno litoral de la ría de Aldán, un escenario especialmente adecuado para contextualizar los contenidos de la conferencia.

La sesión permitirá poner de manifiesto las conexiones existentes entre la cartografía terrestre y la costera, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de diferentes ámbitos de la geomática. Asimismo, la jornada servirá para generar nuevas sinergias y reforzar los vínculos entre especialistas que comparten una misma base técnica y científica en la gestión de la información geográfica.

La programación concluirá con una comida de confraternización en la que se rendirá homenaje a varios colegiados jubilados y a aquellos profesionales que han superado los cincuenta años de pertenencia al Colegio, en reconocimiento a toda una trayectoria dedicada a la profesión.

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Asimismo, la delegada territorial, Iria Malvido Pazo, hará entrega de un reconocimiento especial al capitán de Corbeta por su participación en la jornada. Con iniciativas como esta, la Delegación Territorial de Galicia busca reafirmar su compromiso con la formación continua, la divulgación técnica y el fortalecimiento de la comunidad profesional de la Ingeniería Geomática y Topográfica.