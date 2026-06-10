El gobierno de Bueu aprueba el convenio con la AXI para la calle Pazos Fontenla, con el voto en contra del PP por el reparo de Intervención y de Daniel Chapela, que califica la obra de "pésima idea"

La corporación de Bueu madrugó este miércoles para celebrar un pleno extraordinario que incluía dos puntos en el orden del día: la aprobación definitiva de la segunda modificación en la Relación de Postos de Traballo (RPT) y el convenio con la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para financiar la reurbanización de la calle Pazos Fontenla, una obra cuya primera fase está presupuestada en casi 2,4 millones de euros y que incluye una aportación de más de 1,6 millones por parte de la Xunta de Galicia. Este asunto salió adelante solo con el voto a favor del grupo de gobierno BNG-PSOE y con la posición en contra del PP y del edil no adscrito Daniel Chapela. Un voto en contra justificado con diferentes argumentos. La portavoz popular, Elena Estévez, defendió el apoyo de su grupo a este proyecto, pero reprochó que el expediente “non se trae como tiña que ser”, en alusión a que se incluía el levantamiento de un reparo por parte de Intervención. Por su parte, Chapela fue más crítico con la concepción de la propuesta y tachó de “pésima idea” convertir la principal arteria urbana de Bueu en un bulevar, además de lamentar de que no existe una planificación sobre cómo se compensará al comercio local por el largo periodo de obras (se estima que durarán 18 meses).

La aprobación plenaria del convenio con la AXI es un paso obligado para poder iniciar el expediente de contratación de los trabajos. El concejal de Facenda e Contratación Pública, Xosé Leal, se refirió a esta obra como un “feito histórico” porque supondrá una renovación completa de la calle Pazos Fontenla, “tanto por arriba como por abaixo”, en alusión a que no se trata solo de la capa de rodadura y las aceras, sino de la renovación de los servicios de saneamiento, abastecimiento y una red separativa de pluviales. Leal también destacó el “arduo traballo e negociación” para poder conseguir la financiación necesaria y aseguró que la reurbanización de esta vía de titularidad autonómica será “unha obra de referencia” por la inclusión de sistemas novedosos para el control de inundaciones y por su modelo de movilidad sostenible. Una vez completados los trabajos la calle -desde el cruce de la Escola Náutica hasta la Fonte da Abilleira- pasará a ser de titularidad municipal.

Desde la oposición el primero en intervenir fue Daniel Chapela, que desde el primer momento achacó que la propuesta nacía “coxa” por falta de diálogo con el tejido comercial de Pazos Fontenla ni se prevén, al menos de momento, compensaciones. “Isto é un toma e trágala. Non houbo un proceso previo de escoita”, defendió durante su intervención.

A favor del proyecto, pero con voto en contra por el informe de Intervención

La oposición del PP no se centró en el proyecto en sí mismo, sino en el reparo económico del departamento de Intervención con el que llegaba a pleno. “Ogallá veñan moitas máis obras como esta”, expresaba Elena Estévez antes de proceder a explicar por qué a pesar de ese deseo su grupo iba a votar en contra. Un posicionamiento relacionado con la advertencia de los servicios económicos municipales que en su informe de reparo subrayan que “no queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente” para que el Concello de Bueu pueda hacer frente a su parte de la financiación (715.000 euros). Añade a continuación que no consta “propuesta de aplicación presupuestaria alguna a la que imputar el gasto, ni documento contable de retención de crédito, ni generación de crédito derivada de compromiso firme de ingreso”. Una situación que Estévez vincula con la falta de presupuestos municipales y volvió a reprochar a Xosé Leal que, una vez llegados al mes de junio, todavía no se haya presentado el documento económico pese a los compromisos expresados por el bipartito.

Desde el grupo popular aludieron también a “falta de previsión e planificación” por no tener aprobada ya la “futura aportación” de la Diputación de Pontevedra, con cargo al Plan +Provincia 2026 y a un adelanto de 2027, con la que el Concello asumirá su parte de la financiación. Estévez también hizo mención a las recomendaciones del informe de Intervención, en aras a unas mayores garantías en las cláusulas de un convenio plurianual. “Sempre sodes desconfiados, pero neste caso hai unha entrega total”, zanjó. En concreto, desde Intervención subrayan que el articulado del convenio con la AXI debería recoger de “forma expresa y suficientemente determinada” aspectos como quién asumirá la efectiva licitación, adjudicación, ejecución y recepción del contrato; la “concreta distribución de obligaciones económicas” de cada administración; las aplicaciones presupuestarias concretas a las que deben imputarse las aportaciones municipales; el tratamiento de las eventuales bajas en el proceso de licitación, modificaciones contractuales, liquidaciones, excesos de medición o incrementos de costes que pudieran producirse; el régimen aplicable a los eventuales reajustes de anualidades derivados del ritmo real de los trabajos; o la subordinación expresa de los compromisos económicos futuros a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestarios afectados.

Celso Dopazo: "Todo molesta: se facemos obras porque facemos obras e se non facemos porque non facemos"

La respuesta por parte del gobierno local llegó por dos vías. El primer en intervenir fue el concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo (PSOE), que tiró de su habitual humor con un punto socarrón para reprochar a la oposición que “todo lle molesta: se facemos obras porque facemos obras e se non facemos obras porque non as facemos”. Dopazo defendió que la reforma proyectada para la calle Pazos Fontenla supone un hito “histórico” y será la intervención “máis importante que se vai facer nestes anos”.

Las intervenciones las cerró el alcalde, Félix Juncal, que auguró a la oposción que “vai ter que dar moitas explicacións” por su posicionamiento en el pleno. El regidor insistió en que los 715.000 euros de aportación municipal procederán de los fondos del Plan + Provincia 2026 y 2027 y que a la espera de la aprobación definitiva de esas cuantías el expediente se pone en marcha bajo la modalidad de contratación anticipada. “Estamos levantando un reparo suspensivo, non un reparo de ilegalidade”, precisó Juncal, que defendió la importancia del proyecto para la calle Pazos Fontenla y el diálogo mantenido durante estos meses con la AXI y la Consellería de Planificación de Infraestruturas.

Previamente, el pleno trató la segunda modificación en la RPT, que en este caso tuvo el voto favorable de BNG, PSOE y Daniel Chapela, mientras que el PP votó en contra. Elena Estévez criticó que no se atendiese ninguna de las alegaciones, pese a que desde Secretaría se recomendaba atender parcialmente una de ellas, y reprochó este nuevo cambio en el documento. “Non é que esté vivo, está en ebullición”, afirmó. Por su parte, la concejala de Persoal, Silvia Carballo, argumentó que las modificaciones son “para tentar mellorar” y que “non nos damos por contentos”, al tiempo que aseguró que el contenido de las alegaciones que los servicios técnicos recomendaron estimar están siendo analizados con la mesa general de negociación con los sindicatos.