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Olladas en Acción

Guerra y río Pontilón en la exposición de As Barxas

Trabajo de montaje de la muestra, este miércoles.

Trabajo de montaje de la muestra, este miércoles. / | FdV

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REDACCIÓN

Moaña

El instituto As Barxas inaugura este jueves, a las 12.00 horas, en un acto para todos los vecinos, la exposición de arte «Olladas en acción». Una instalación de los alumnos de 1º y 3º de ESO recupera la memoria del río Pontillón, que está soterrado bajo el casco urbano.

Los alumnos de 4º de ESO reflexionan, en pinturas, sobre la guerra, la paz, la empatía y la responsabilidad de mirar.

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