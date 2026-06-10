El Concello de Cangas pintó de negro las fechas blancas que aparecieron en la vía Nerga-Liméns
El intento de la brigada de obras para borrarlas con pintura las hizo más visibles
La solución que buscaron los técnicos municipales para tapar las grandes flechas blancas que aparecieron en la carretera municipal Nerga-Liméns no gusta a los vecinos, que opina que las hacen más visibles. El gobierno local sigue sin saber quién pintó las fechas o quién o quiénes las mandó pintar. Desde varias asociaciones de vecinos de O Hío se indica que no fue un trabajo realizado de noche o de madrugada, todo lo contrario, que hubo vecinos que vieron como se pintaban en plena tarde. Hubo confusión al principio, porque hasta hace poco la mencionada vía perteneció a la Diputación de Pontevedra, por lo que algunos vecinos pensaron que se podía tratar de un trabajo ordenado desde el organismo provincial. Pero después se cayó en que la mencionada vía se había traspasado al Concello de Cangas. De hecho, se preguntó al concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) si se había producido otro cambio de competencia en esta carretera. La respuesta del concejal nacionalista fue que no. Los vecinos confirman las palabras del concejal de Urbanismo, de que no existía ninguna reivindicación para que la vía pasara a ser de sentido único.
La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, manifestó que pintar de negro la flechas que estaban de negro tenía como objeto que quedaran camufladas en la vía, con la intención que los automovilistas no hicieran ningún caso. La Policía Local seguirá investigando.
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