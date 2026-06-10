Comenzaron las tareas de bacheo en Cangas y las parroquias

Durante la jornada de mañana de este miércoles había que cerrar las ventanas de casas, establecimientos y oficinas porque el Plan de Bacheo de Cangas llegó haciendo mucho ruido. La rapidez con la que actuaban los operarios de la empresa encargada de la misión era próxima a la del sonido, por lo menos, así que no se antojaba necesario que la Policía Local acompañase al camión para regular el tráfico. Apenas provocó pequeñas retenciones. Es cierto que el aglomerado se echaba con alegría, en la cuantía necesaria, pero la estética es la que no guarda esta empresa. Porque podía ser más curiosa y que lo que parece una célula en su fluido en medido de la carretera se pareciese más a un cuadrado o a un rectángulo. Pero parece que la cosa es difícil. Por lo menos el aglomerado es útil para evitar males a los vehículos.

El plan de bacheo tiene un presupuesto de 40.000 euros y se financia a través de remanentes del Plan +Provincia. En este año está previsto actual en los últimos 70metros de la rúa Toxeira, en Ramal do Paraíso, en Balea (Barreiras, Outeiro y Florida), Socavón Tobal, a la altura del Hotel H4, en un bache en Sierra Poniente, a la altura del número 50, en la calle Cunchido de Arriba, justo en el cruce con Cunchido de Abaixo, en la bajada al colegio de Pondal, en la rúa Piñeiro-Darbo, Pondal, bacheo en rúa Casal, en Camiño Vello de Darbo, a la altura del número 119, en rúa Recanles, en la rúa Estrada de Darbo, a la altura del número 111, en la PO-551, entre los kilómetros 15 al 19, zona sita entre A Madalena y Alto da Portela, cerca de la rotonda. en el Camino de Cimadevila, en Toxeira, en Camino de Choupna, Pleamar y Santa Mara, socavón en la calle Viaboa, a la altura del número 10, calle Aragón, calle Baiona, zona del centro de salud y calle Redondela, en la calle Longán, en Carlos Casares, en Verín, cerca del parking de la piscina A Balea, en la carretera Herbello-residencia Domus Vi, en rúa da Chan, en Herbell, en Menduiña en Fontefaga, en Bacelar, en rúa Busaco., calle Gaiteiriño, Insua y salida de Areacova, camino del cementerio, fainlaizar el asfaltado hata la calle Maceira y acabar partes sin asfaltar en todo el tramo de Maceira. , asfaltado camino de alameda, Camiño de Fonte Espiñeira hacia la bajada al muelle, camino Arecova, número 35, carretera O Viso, rúa David Cal, socavón al inicio de la playa de Vilariño, camino de acceso bajada de Viñó, y Barreiras y Donón.

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Por otra parte, la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, critica duramente los asfaltados realizados por la Consellería de Infraestructuras en la avenida de Vigo, de los que se estána quejando numerosos vecinos que llegan al Concello de Cangas, sobre todo los del barrio de Nazaret, donde también falta que la Xunta pinte los pasos de peatones.