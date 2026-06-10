Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exámenes PAU GaliciaEusebio Novas HiperxelIllas AtlánticasMejoras StellantisColegios de VigoCelta Fortuna
instagramlinkedin

Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes

La Policía Local de Moaña tiene habilitado el teléfono 986 311 656 para llamar con cualquier información sobre su paredero

Imagen de la joven desaparecida.

Imagen de la joven desaparecida. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

El Concello de Moaña ha lanzado este miércoles un comunicado pidiendo colaboración ciudadana para encontrar a una joven de 19 años. Se trata de Helena Moreira Millán desaparecida desde anoche en la localidad.

La Policía Local del municipio ha habilitado el teléfono 986 311 656 para que cualquiera que pueda tener información sobre el paradero de la joven desaparecida pueda hacérsela llegar a las autoridades.

Noticias relacionadas

Imágenes de referencia de la joven desaparecida.

Imágenes de referencia de la joven desaparecida. / Cedida

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
  2. El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
  3. Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  4. Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
  5. Los alumnos de O Morrazo, 'desconcertados' con la cantante Rosalía y con el error en la pregunta de Historia
  6. El ganador del Premio Johan Carballeira de Poesía renuncia a ser jurado al no aceptarse obras en gallego reintegracionista
  7. Voluntarios retiran más 600 kilos de residuos de los fondos marinos en la playa de Pescadoira y en la Illa de Ons
  8. La basura de la «casa Diógenes» en la que falleció una mujer de Moaña inunda el patio de una vecina hasta la ventana

Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes

El gobierno de Bueu aprueba el convenio con la AXI para la calle Pazos Fontenla, con el voto en contra del PP por el reparo de Intervención y de Daniel Chapela, que califica la obra de "pésima idea"

Cangas vuelve a vibrar con la música electrónica: Clandestino pone en marcha los Eclipse Techno Series con DJ consagrados y talentos emergentes

El Concello deberá pagar 270.000 euros a la UTE Gestión Cangas, 100.000 menos de lo que reclamaba la concesionaria del agua como compensación por las tarifas de 2021 y 2022

El Concello deberá pagar 270.000 euros a la UTE Gestión Cangas, 100.000 menos de lo que reclamaba la concesionaria del agua como compensación por las tarifas de 2021 y 2022

Un año de extremos: del segundo invierno más lluvioso a la tercera primavera más seca en la comarca de O Morrazo

Un año de extremos: del segundo invierno más lluvioso a la tercera primavera más seca en la comarca de O Morrazo

La Policía inicia una campaña sobre el uso de la bicicleta con seguridad en Moaña

As Barxas, premiado por explicar el eclipse en Realidad Virtual

As Barxas, premiado por explicar el eclipse en Realidad Virtual

Vivencias que perduran en la memoria

Tracking Pixel Contents