Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
La Policía Local de Moaña tiene habilitado el teléfono 986 311 656 para llamar con cualquier información sobre su paredero
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El Concello de Moaña ha lanzado este miércoles un comunicado pidiendo colaboración ciudadana para encontrar a una joven de 19 años. Se trata de Helena Moreira Millán desaparecida desde anoche en la localidad.
La Policía Local del municipio ha habilitado el teléfono 986 311 656 para que cualquiera que pueda tener información sobre el paradero de la joven desaparecida pueda hacérsela llegar a las autoridades.
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