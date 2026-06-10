Bueu fija una fianza de 200 euros para las hogueras de San Xoán en espacios públicos

El Concello de Bueu cierra este viernes el plazo para solicitar autorización para organizar las tradicionales hogueras con motivo de las festividades de San Xoán y San Pedro. Desde la Alcadía se dictó un bando que, entre otras medidas, incluye la obligación de depositar una fianza de 200 euros para las que se desarrollen en espacios públicos. Una cuantía que se fija en previsión de eventuales daños o por el incumplimiento en las obligaciones de limpiar y restituir el estado original del entorno.

La autorización de fuegos de San Xoán o San Pedro en lugares públicos conlleva la obligación por parte de la persona solicitante de dejar el espacio limpio y en perfectas condiciones en un plazo improrrogable de 48 horas. Los espacios públicos en los que se podrán desarrollar las hogueras son aquellos que no estén expresamente prohibidos en las ordenanzas municipales.

Esto significa que no se autorizarán fuegos en las playas. La única excepción sería Banda do Río, pero siempre bajo la organización del propio Concello de Bueu. Esta posibilidad se recoge en la reciente modificación en el reglamento de playas, que ahora mismo se encuentra en fase de exposición pública.

Con independencia de que las hogueras sean en terrenos públicos o privados hay una serie de exigencias comunes. Así, deberán ubicarse en lugares despejados y seguros, con una distancia mínima de diez metros con respecto a edificaciones, líneas eléctricas, mobiliario urbano, vehículos o masas arbóreas o arbustivas. Además en ningún caso podrán superar los tres metros de alto ni los tres metros de diámetro.

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El bando municipal también establece que para estos fuegos solo podrá emplearse leña o biomasa vegetal seca. Queda completamente prohibido quemar residuos o materiales cuya combustión pueda generar riesgos o producir emisiones contaminantes o molestas. Esto implica la prohibición de usar en las hogueras elementos como neumáticos, plásticos, espumas y materiales sintéticos o residuos domésticos e industriales, entre otros.